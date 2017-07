Calciomercato Juventus/ News, l'agente di Keita e una brusca frenata (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Keita Baldé Diao - La Presse

KEITA E LA SMENTITA DEL SUO AGENTE

Continua a far parlare di sé Keita Baldé Diao calciatore della Lazio al centro di numerosi voci di calciomercato. Nelle scorse settimane si è parlato con una certa insistenza di un suo possibile passaggio all'Inter di Luciano Spalletti mentre nelle ultime ore era tornata in pole position la Juventus. Sembrava infatti che il calciatore senegalese cresciuto nella cantera del Barcellona volesse solo i bianconeri. A smentire le voci di calciomercato ci ha pensato però l'agente dell'esterno d'attacco Roberto Calenda che ha parlato come riportato da TuttoJuve spiegando le ultime situazioni in merito a questa situazione. Spiega l'agente: "Smentisco categoricamente queste dichiarazioni che non ho mai rilasciato e condanno qualsiasi tentativo di strumentalizzare quanto detto". La sensazione è che ci trascineremo dietro il nome di Keita Baldé Diao fino alla chisura del calciomercato. Va ricordato inoltre che il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2019 e che quindi converebbe anche alla Lazio di cedere il ragazzo ora.

DEMBELE RIMANE AL BORUSSIA DORTMUND

Continuano ad essere alimentate dai media le voci di una possibile cessione di Paulo Dybala da parte della Juventus in questa sessione di calciomercato. E' così che finalmente tornano ad alimentarsi le voci sull'acquisto di un altro fantasista in casa Juve nonostante l'arrivo di Federico Bernardeschi. Tra i tanti nomi fatti c'è anche quello di Ousmane Dembele del Borussia Dortmund, attaccante che piace anche al Barcellona che insegue pure Dybala. Il portale TuttoJuve.com ha sottolineato le parole del club calciatore: "Le voci di calciomercato non mi interessano, sto bene al Borussia Dortmund. Voglio vincere qui tutto quanto possibile". Dembele è un ragazzo intelligente e ha capito che ci sarà tempo di andare a giocare in un top club europeo, ma vuole farlo dalla porta principale continuando a maturare con il club tedesco.

