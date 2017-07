Calciomercato Milan/ News, pazza idea Ibrahimovic (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic - La Presse

IBRAHIMOVIC CAVALLO DI RITORNO!

Le voci di calciomercato sono così arrivano all'improvviso e sicuramente a volte sconvolgono, l'ultima che ha protagonista Zlatan Ibrahimovic' ha sicuramente dell'incredibile. Il calciatore svedese infatti potrebbe tornare al Milan dove ha già giocato per due stagioni sotto la guida di Massimiliano Allegri. Il giornalista della Rai Paolo Paganini ha parlato ai microfoni di MilanNews sottolineando questa clamorosa possibilità. Spiega: "Io ero stato alla conferenza stampa a Montecarlo di Mino Raiola su Gianluigi Donnarumma e aveva detto che se ci fosse stato Galliani al Milan Zlatan Ibrahimovic' sarebbe tornato. La situazione Donnarumma si è poi ricomposta. Sappiamo che Ibrahimovic ha il Milan nel cuore, così come la moglie ha piacere a vivere a Milano. Sappiamo che le scelte delle mogli sono importanti. Mi è arrivato questo uccellino che mi ha detto che potrebbe essere lui la vera soluzione per l'attacco dei rossoneri". Zlatan Ibrahimovic è nella lista degli svincolati dopo la fine del suo contratto con il Manchester United ed è reduce da un brutto infortunio al ginocchio, ma rimane comunque Zlatan Ibrahimovic e il Milan potrebbe pensarci davvero.

OCCHI SU YURI ALBERTO

Il Milan non si dimentica il calciomercato dei giovani e guarda anche in Sudamerica dove per le esperienze passate legate più a Ricardo Kakà ma anche un po' ad Alexandre Pato c'è la sensazione che si possa fare sempre un grande colpo. E' così che La Gazzetta dello Sport iscrive ufficialmente i rossoneri, insieme alle altre big del calcio italiano come Juventus, Inter e Napoli, alla corsa a Yuri Alberto. Questi è un calciatore giovanissimo, brasiliano di sedici anni del Santos. Ha fatto già parlare di sè per una clausola rescissoria roboante da addirittura cinquanta milioni di euro. Dal canto suo il Milan non pare disposto a spendere tutti quei soldi, ma potrebbe trovare una formula per lasciare magari il calciatore in Brasile fino alla maggiore età, ottenendo magari uno scontro dal Santos che sa di avere la classica gallina dalle uova d'oro tra le mani.

