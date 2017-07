Calciomercato Napoli/ News, Giaccherini allo Sparta Praga (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Emanuele Giaccherini - La Presse

CESSIONE GIACCHERRINI DEFINITA

E' fatta, Emanuele Giaccherini è a un passo dal lasciare il Napoli. Questo potrebbe essere il colpo di calciomercato in uscita che gli azzurri aspettavano per andare a rinforzare la squadra a disposizione di Maurizio Sarri. Determinante sarebbe stato Andrea Stramaccioni che avrebbe convinto, con parole di elogio, l'ex calciatore di Juventus e Bologna a lascaire l'Italia per provare questa esperienza allo Sparta Praga. Ne ha parlato Manuele Baiocchini che ha spiegato: "Pensavamo che la sconfitta dello Sparta Praga in Europa League potesse cambiare le carte in tavola, invece si va ancora avanti. Emanuele Giaccherini dovrebbe essere pagato dallo Sparta Praga un milione di euro". Baiocchini si sofferma anche sul caso Leonardo Pavoletti: "Il Napoli vorrebbe tanto, le cifre richieste non sono da Udinese. L'anno scorso avevano Zapata proprio dal Napoli e ora vorrebbero fare un altro affare". Sicuramente queste due uscite favorirebbero l'acquisto di almeno un altro giocatore forte e di prospettiva.

PAVOLETTI COSTA TROPPO PER L'UDINESE

Tra i calciatori che sicuramente lasceranno Napoli c'è sicuramente Leonardo Pavoletti. L'attaccante era arrivato nel calciomercato di gennaio scorso per una cifra importante dal Napoli. Tra i club che cercano il calciatore da più tempo c'è l'Udinese. Di questa situazione ha parlato Manuel Gerolin direttore sportivo del club allenato da Luigi Delneri. Questi ha confermato l'interesse per il calciatore, ma anche le difficoltà dei bianconeri nel soddisfare le sue richieste. Gerolin sottolinea interpellato da Sky Sport: "Leonardo Pavoletti è un calciatore che ci piaace molto, ma ha un contratto troppo esoso per le nostre tasche. Per questo ci stiamo guardando intorno e ci godiamo quello che abbiamo. Kevin Lasagna si è adeguato bene, Stipe Perica sta crescendo e abbiamo anche Cyril Thereau. Sappiamo che un colpo in attacco sarebbe ottimo". Va ricordato che l'Udinese ha perso Duvan Zapata tornato al Napoli dopo il prestito biennale dove aveva fatto molto bene.

