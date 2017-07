Calciomercato Roma/ News, Mahrez sfuma definitivamente? (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Riyad Mahrez - La Presse

MAHREZ, IL MISTERO SI INFITTISCE

L'obiettivo numero uno del calciomercato della Roma è Riyad Mahrez del Leicester che nell'ottica della dirigenza giallorossa dovrebbe essere il sostituto di Mohamed Salah partito verso Liverpool. La situazione si è però inasprita con il calciatore che era stato lasciato in tribuna contro il Mk Dons ed è tornato titolare invece ieri contro il Wolverhampton. Il calciatore sembra essere comunque vivere un interesse verso il possibile passaggio in giallorosso, ma al momento trova la forte opposizione del Leicester. Il club inglese e quello capitolino al momento sono divise ancora da una distanza di cinque milioni di euro, ma le posizioni di entrambe sono talmente rigide che si pensa possa saltare davvero tutto. La Roma intanto sta monitorando altre diverse situazioni con la volontà di andare a prendere un calciatore che possa dare rapidità al reparto offensivo. L'alternativa numero uno a Mahrez rimane Samir Nasri del Manchester City.

VERON CHIUDE ALLA POSSIBILITA' FOYTH

Tra i calciatori sondati con inistenza in questa sessione di calciomercato da parte della Roma c'è anche il difensore Juan Foyth. Calciatore dell'Estudiantes dotato di fisictà e grande tecnica nelle ultime settimane è stato al centro di una vera e propria diatriba europea con diversi club che lo hanno cercato. Ora i giallorossi però dovranno alzare le mani perché è stato lo stesso Juan Sebastian Veron, Presidente dell'Estudiantes proprietario del cartellino, ha sottolineato a Closs Continental: "Abbiamo un accordo tra i club con il Paris Saint German, ma manca l'accordo con il procuratore del calciatore". Il club giallorosso ha sottolineato di voler trattenere Kostas Manolas come ha raccontato lo stesso Monchi e quindi non dovrebbe servire un altro difensore centrale nonostante il ragazzo piaccia e molto.

