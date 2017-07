Calciomercato Inter/ News, Keita Baldé Diao rimane una pista concreta (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Keita Baldé Diao - La Presse

KEITA NON È UN OBIETTIVO TRAMONTATO

L'Inter continua a pensare a giocatori di livello per il reparto offensivo in questa sessione di calciomercato. Tra i nomi fatti c'è quello di Keita Baldé Diao della Lazio che ormai da tempo è nel mirino. Il calciatore senegalese ha il contratto in scadenza nel 2018, ma Claudio Lotito si ostina a chiedere per lasciarlo partire ben 30 milioni di euro. Il ragazzo ha già un accordo con la Juventus, ma la paura di rimanere per un anno in tribuna potrebbe portarlo anche ad accettare l'offerta dell'Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport pare che si deciderà l'affare solo dopo la Supercoppa Italiana che metterà di fronte la Juventus alla Lazio. L'Inter rimarrà alla finestra per cercare di mettere a segno un colpo davvero importante. Keita è un attaccante rapido e dotato di grande intelligenza nelle giocate, sicuramente a Torino troverebbe meno spazio che a Milano ma la tentazione di giocare subito la Champions League, cosa che i nerazzurri non gli potrebbero garantire, è molta.

SI CONTINUA A PARLARE DI YURI ALBERTO

L'Inter sta lavorando con attenzione al calciomercato sudamericano, dove numerosi astri nascono all'improvviso e diventano difficili da comprare per un prezzo al di fuori di ogni logica. E' così che per anticipare gli altri bisogna fiondarsi su quelli più giovani e tra questi c'è Yuri Alberto ormai pronto a prendere il volo, ma acquistabile dall'Inter a cifre umane. Il calciatore ha parlato ai microfoni di Premium Sport spiegando la sua visione di gioco e raccontando la sua carriera che gli ha permesso di sognare l'Europa solo grazie a quanto fatto con il Santos. Questa riconoscenza del ragazzo per il suo club di nascita sicuramente lo porterà ad aspettare quello che vorrà il Santos che vorrà ricavare il più possibile da una sua eventuale cessione. Yuri Alberto spiega: "Per me è meraviglioso piacere a club europei. Stanno seguendo il mio lavoro e questo mi rende molto felice. Ho sentito parlare anche di grandissimi club. L'Europa sarà il risultato di un ottimo lavoro, spero di andarci a giocare molto presto". Chissà se all'Inter...

