Calciomercato Juventus/ News, Ceccarini: Toni Kroos piace, Paulo Dybala rimane (Ultime notizie)

I BIANCONERI INSISTONO PER KROOS

Dopo la cessione di Leonardo Bonucci al Milan in casa Juventus si era parlato di un possibile grande colpo di calciomercato in mezzo al campo. Il nome ricorrente era quello di Toni Kroos che si era poi spento per la resistenza da parte del Real Madrid proprietario del cartellino del calciatore tedesco. Di questa situazione ha parlato l'esperto di calciomercato di Premium Sport Niccolò Ceccarini che ha spiegato a TMW Radio come Nemanja Matic sia ormai sfumato, pronto a firmare con il Manchester United di José Mourinho che già lo aveva avuto ai suoi ordini al Chelsea. Al momento Blaise Matuidi sarebbe in testa agli interessi dei bianconeri che seguono ancora Emre Can del Liverpool ma hanno mollato Steven N'Zonzi per l'ostinazione del Siviglia nel chiedere i 40 milioni di euro della clausola rescissoria. Proprio Ceccarini spiega: "I bianconeri hanno fatto un sondaggio per Toni Kroos". Inoltre proprio il giornalista ha sottolineato come Paulo Dybala non lascerà la Juventus.

DALL'INGHILTERRA SPUNTA L'INTERESSE PER JANKTO

La Juventus non perde mai di vista sul calciomercato i diversi giovani che nelle ultime stagioni hanno fatto bene in Serie A. Tra questi c'è anche Jakub Jankto autore anche di un gol da fuori area a Gigi Buffon in una gara tra le due squadre bianconere. Dall'Inghilterra sono sicuri poi, la Juventus, insieme a Inter e Arsenal, starebbe monitorando con grande attenzione il centrocampista della squadra friulana. Lo riporta il quotidiano Express che sottolinea come il calciatore possa rimanere ancora in Italia nonostante le parole del suo procuratore Giuseppe Riso che spingeva per portarlo in Premier League. Jankto è un interno di centrocampo in grado di giocare la palla rapidamente e anche di inserirsi partendo da dietro. Il calciatore dell'Udinese è inoltre un classe 1996 che potrebbe essere anche acquistato e parcheggiato all'Udinese almeno per una stagione.

