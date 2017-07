Calciomercato Milan/ News, servono 30 milioni per Dendoncker (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Vincenzo Montella - La Presse

MILAN, CHI E' DENDONCKER?

Non solo acquisti di giocatori affermati il calciomercato del Milan è segnato anche da colpi in prospettiva. Tra i tanti nomi che circolano c'è pure quello del difensore centrale dell'Anderlecht Leander Dendoncker. Il classe 1995 nato a Passchendaele ha però un prezzo veramente importante, secondo quanto riporta MilanNews pare infatti che dal Belgio si parli addirittura di trenta milioni di euro. Giocatore giovane e di prospettiva piace a molti, per questo il direttore sportivo del club belga, Herman va Holsbeeck, ha voluto mettere i puntini sulle i. Dendoncker piace anche ad altri club con possibilità maggiore di fare investimenti. Staremo a vedere se il Milan deciderà di andare ad investire così tanti soldi su un ragazzo giovanissimo, ma che promette davvero bene. Sarà poi importante valutare, ad eventuale acquisto fatto, se mandare il calciatore a giocare in prestito oppure tenerlo a Milano almeno fino a gennaio.

SFUMA KJAER, FIRMA COL SIVIGLIA

Il Milan non è sazio e in questa sessione di calciomercato potrebbe mettere a segno un altro prestigioso colpo in difesa dove sono già arrivati Mateo Musacchio, Leonardo Bonucci e Ricardo Rodriguez. I rossoneri sembravano pronti ad accogliere Simon Kjaer calciatore del Fenerbahce che ha giocato anche in Italia con la maglia della Roma e del Palermo. Forte difensore di fisicità e tecnica è stato accostato alla squadra di Vincenzo Montella, ma ormai è destinato ad andare a giocare con la maglia del Siviglia. Il calciatore danese non tornerà quindi in Italia con il club andaluso che ha offerto undici milioni di euro rispetto ai nove del Milan per acquistare questo forte difensore. Sarà una nuova esperienza quella in Liga per Kjaer che nel campionato spagnolo non ha mai giocato. Arricchisce il suo curriculum dopo aver giocato in Ligue 1, Serie A e Bundesliga oltre alla Liga turca.

