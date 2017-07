Calciomercato Napoli/ News, Karnezis piace all'estero (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Maurizio Sarri - La Presse

KARNEZIS SFUMA?

Il Napoli cerca ancora un estremo difensore in un reparto dove la situazione che ruota attorno a Pepe Reina non ancora chiara. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza 2018, ma non si sa se rispetterà fino alla fine il suo accordo oppure se partirà. Nelle ultime ore il nome caldissimo è diventato quello di Geronimo Rulli con quello di Orestis Karnezis dell'Udinese che si è molto raffreddato. Secondo quanto riportato da TuttoNapoli gli azzurri dovranno presto prendere una decisione perché il greco è molto richiesto all'estero. Sono diversi i club di altre nazioni che hanno bussato alla porta della squadra friulana e presto una di queste potrebbe essere accontentata con l'acquisto di questo calciatore. Karnezis vuole giocare e andare magari a disputare la prossima Champions League. Al Napoli invece avrebbe dovuto rimanere tra le riserve, facendo da vice, almeno per un anno, a Pepe Reina. Nell'anno del Mondiale questo Karnezis non se lo può proprio permettere.

STRINIC E ZAPATA SEMPRE PIU' LONTANI

Ivan Strinic e Duvan Zapata sono sempre più lontani dal Napoli e partiranno sicuramente in questa sessione di calciomercato. Va ricordato che entrambi non sono stati convocati all'Audi Cup e questo sarebbe un indizio in più. Secondo quanto riportato dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport pare che siano diversi i club a cercare questi ragazzi. Su Ivan Strinic ci sarebbero Galatasaray, Watford e lo Zenit San Pietroburgo. Per cederlo il Napoli non chiede una cifra molto alta e non è da escludere che arrivi per chiederlo una squadra italiana. Dall'altra parte c'è il lungo e fisico Duvan Zapata che il Torino vorrebbe subito portare in granata a prescindere dalla situazione di Andrea Belotti. Il problema tra Toro e azzurri è però il prezzo del cartellino. I granata non si muovono dai sedici milioni di euro più due di bonus, mentre gli azzurri ne chiedono addirittura venti. Staremo a vedere se arriveranno novità in merito.

