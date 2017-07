Calciomercato Roma/ News, Mahrez salta del tutto? (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Riyad Mahrez - La Presse

MAHREZ ACCETTA DI RIMANERE IN PREMIER LEAGUE

Riyad Mahrez è l'obiettivo numero uno del calciomercato della Roma, ma al momento sembra anche una chimera. Leicester e giallorossi infatti trattano ininterrottamente da diverse settimane, senza mai riuscire a trovare un accordo. Al momento l'addio di Mahrez pare assai improbabile e il calciatore potrebbe firmare proprio con il Leicester. Secondo quanto riportato da Sky Sports, versione britannica della nota rete satellitare, il calciatore avrebbe anche accettato l'eventualità di rimanere in Inghilterra, magari proprio al Leicester. Al momento la distanza tra Leicester e Roma è troppa e nessuna delle due squadre sembra intenzionata a fare un passo verso l'altra società. L'esplosione poi di Cengiz Under, protagonista anche ieri contro la Juventus nella ICC, e la conferma di alcuni ragazzi molto importanti potrebbe portare anche alla decisione di rimanere così alla fine della sessione estiva di calciomercato.

PER LA DIFESA C'È ANCORA CAIO

La Roma non si fermerà di lavorare sul calciomercato soprattutto per provare a rinforzare una difesa che ancora non sembra aver trovato l'erede di Antonio Rudiger. Tra i nomi fatti nelle ultime ore c'è anche quello di Rodrigo Caio come riportato dal portale di Ansa. Il brasiliano è un pallino del direttore sportivo della Roma Monchi che sarebbe pronto ad acquistare un brasiliano comunitario, lasciando così da parte i problemi legati agli slot dedicati agli extracomunitari. Sempre in ottica difensori potrebbe partire anche Leandro Castan tornato dal prestito al Torino e pronto a tornare a casa. Pare infatti che per questo ci sarebbe il fortissimo interessamento nei suoi confronti da parte del Corinthians. Rodrigo Caio è un difensore classe 1993 nato a Dracena che ha sempre giocato con la maglia del San Paolo. Continuerebbe una bella tradizione di difensori verdeoro pronti a vestire la maglia della Roma, partendo da Aldair e Cafù per arrivare a Leandro Castan ed Emerson Palmieri.

