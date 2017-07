MAHREZ ALLA ROMA / Calciomercato, occhio al Tottenham, e il Leicester spara alto

Riyad Mahrez (LaPresse)

MAHREZ ALLA ROMA, CALCIOMERCATO: LE PARTI RESTANO DISTANTI, OCCHIO AL TOTTENHAM - Per Riyad Mahrez, grande obiettivo di calciomercato della Roma, i giallorossi dovranno stare molto attenti alla forte concorrenza del Tottenham, che fra le squadre di Premier League, il campionato dove l'algerino gioca già con la maglia del Leicester, è sicuramente quella più interessata a Mahrez. Sappiamo che il Tottenham nelle ultime due stagioni ha fatto un notevole salto di qualità: adesso agli Spurs manca solo l'ultimo gradino, cioè la conquista del titolo che nel 2016 andò clamorosamente proprio alle Foxes trascinate da Mahrez, eletto miglior giocatore della Premier League 2015-2016, che fu dunque decisivo al trionfo di Ranieri davanti al Tottenham secondo. Ora gli Spurs vogliono prendere l'algerino, per la Roma saranno presumibilmente i concorrenti più pericolosi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MAHREZ ALLA ROMA, CALCIOMERCATO: LE PARTI RESTANO DISTANTI - Riyad Mahrez è un grande obiettivo di calciomercato della Roma: questo è noto da tempo, ma oggi potrebbe essere un giorno fondamentale nella trattativa per portare il giocatore del Leicester in giallorosso. Mahrez è stato uno dei simboli della cavalcata della squadra inglese verso la storica Permier League del 2016 sotto la guida di Claudio Ranieri - uno che la Roma la conosce benissimo - e ora potrebbe giocare per la squadra del cuore del suo ex allenatore. La Roma ha fatto un’offerta di 32 milioni di euro, ma soprattutto conta sull’assenso del giocatore, che vuole trasferirsi in Serie A, senza contare che la Roma gli dà la certezza di giocare anche in Champions League, scenario già calcato l’anno scorso con la maglia del Leicester. Per Mahrez però la società inglese vorrebbe guadagnare più dei 32 milioni di euro messi per il momento sul piatto da parte di Monchi, direttore sportivo della Roma, che dal canto suo sembra disposto ad aggiungere qualche bonus, ma senza modificare in modo sostanziale l’offerta economica, secondo quanto riferisce l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola oggi.

L’anno scorso il Leicester avrebbe potuto ottenere anche 50 milioni di euro da una cessione di Mahrez immediatamente successiva allo storico trionfo della banda di Ranieri, poi una stagione meno positiva di tutta la squadra inglese ha inevitabilmente abbassato certe cifre che erano frutto del clamoroso boom del 2015-2016. Mahrez ad esempio è passato da 18 gol in 39 presenze nell’anno dello storico titolo a 10 in 46 nella stagione da poco conclusa. Un’estate fa Mahrez era reduce dalla conquista del titolo individuale di miglior giocatore della Premier League che anche il Leicester vinse come squadra, adesso qualcosa è cambiato e la Roma vorrebbe approfittarne per spendere una cifra non eccessiva per aggiudicarsi il giocatore algerino, mentre dall’altro canto le Foxes non vorrebbero scendere sotto i 40 milioni di euro - secondo alcuni giornali locali di Leicester, addirittura 55, che però sembrano un numero irrealistico. La cosa certa è che nelle prossime ore potrebbero esserci novità molto interessanti, staremo a vedere che cosa potrà succedere…

