Sanches al Milan / Calciomercato: Bayern osso duro, ma l'asse con Mendes...

SANCHES AL MILAN, CALCIOMERCATO: BAYERN OSSO DURO, MA L'ASSE CON JORGE MENDES... - Renato Sanches è sempre un nome molto caldo per il calciomercato del Milan, ma si sta sviluppando una situazione interessante, che andrebbe oltre il singolo nome del centrocampista portoghese. Cominciamo comunque dal fare il punto della trattativa per Renato Sanches: i contatti sono sempre aperti fra il Milan, il Bayern Monaco (attuale squadra di Sanches) e l’entourage del giocatore, ma situazione è di stallo. Il Milan non ha mollato Renato Sanches, ma la distanza con il Bayern resta sostanziosa. I tedeschi infatti vogliono almeno 5 milioni per il prestito oneroso, cioè la formula che sarebbe più gradita ai rossoneri. Secondo quanto riporta Sky Sport, però, il Milan e Jorge Mendes sono in costante colloquio, sia per quanto riguarda lo stesso Renato Sanches - che è assistito appunto dal celebre procuratore portoghese - sia per possibili altre trattative che coinvolgano vari giocatori della ricchissima scuderia Mendes. C’è già l’ok del procuratore per il trasferimento del suo assistito in maglia milanista, dove troverebbe sicuramente più spazio rispetto alla Baviera, ma vanno adesso convinti i dirigenti del Bayern, società non facile da convincere, forte della propria solidità economica che non rende obbligatorio vendere per i bavaresi.

Renato Sanches però non è il solo nome sul piatto: il Milan è interessato infatti almeno ad altri 3-4 talenti gestiti dall’agente lusitano e gli ottimi rapporti instaurati dall’amministratore delegato Marco Fassone e dal direttore sportivo Massimiliano Mirabelli con Mendes mettono in tal senso i rossoneri in una posizione favorevole. Facciamo dunque alcuni nomi, fermo restando che in questi casi le trattative con le rispettive società di appartenenza sono ancora tutte da impostare e potrebbero anche non cominciare. Secondo MilanLive, l’olandese Anwar El Ghazi è uno dei giocatori di Mendes che piacciono molto al Milan, considerato anche il suo rapporto non idilliaco con il Lille. Per il centrocampo non dispiacciono i profili di André Gomes, mezzala del Barcellona, e di Danilo, giovane mediano dello Sporting Braga già nel giro della Nazionale portoghese. Senza dimenticare la suggestione Diego Costa, che però al momento sembra acquistabile solo in prestito fino a gennaio, visto l’accordo ormai trovato con l’Atletico Madrid dal 2018 in poi. I buoni rapporti Milan-Mendes non sono però da sottovalutare, innanzitutto per quanto riguarda Renato Sanches e in seguito magari anche per altre suggestioni.

