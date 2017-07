Bale / Calciomercato News: L'agente in Italia, Inter e Juventus ci provano! (Ultime notizie)

Gareth Bale contrastato da Bonucci (Lapresse)

CALCIOMERCATO NEWS: L'AGENTE DI BALE IN ITALIA, INTER O JUVENTUS? – La sessione di calciomercato estivo è appena incominciata e due big del nostro campionato come Juventus ed Inter sono alla ricerca del colpo ad effetto per la prossima stagione. Stando alle ultime indiscrezioni, l'agente dell'ala gallese Gareth Bale, il procuratore Jonathan Barnett, sarebbe atteso oggi in Italia e non è un segreto che l'ex Tottenham abbia una mezza intenzione di lasciare il Real Madrid in cerca di una nuova avventura. La Juventus potrebbe essere una soluzione più che plausibile visto che i bianconeri stanno monitorando diversi esterni offensivi per migliorare la rosa, si pensi ai rumors riguardanti Douglas Costa del Bayern Monaco e Federico Bernardeschi della Fiorentina, ma anche l'Inter potrebbe far sul serio per Bale. La dirigenza di Suning ha infatti una grande disponibilità economica e da alcune settimane diversi addetti ai lavori hanno rivelato di aspettarsi un grande acquisto per rilanciarsi nella nuova annata calcistica a prescindere dalla permanenza in nerazzurro del croato Ivan Perisic.

CALCIOMERCATO NEWS: IL PREZZO DEL CARTELLINO – Il nome di Gareth Bale potrebbe dunque diventare più che un'idea per il calciomercato di Inter e Juventus. Il gallese non ha vissuto una stagione entusiasmante con la maglia del Real Madrid a causa di diversi infortuni e, pur avendo conquistato la Champions League, potrebbe decidere di cercare maggiore continuità altrove. Lo scorso anno con i Blancos Bale ha realizzato 9 reti e 5 assist in 27 apparizioni complessive, con il tecnico delle merengues Zinedine Zidane che gli ha spesso preferito altri elementi, su tutti Isco. Prelevato per 100 milioni di euro nel 2013 dai londinesi del Tottenham, Bale non ha avuto l'impatto preannunciato anche a causa della presenza del miglior calciatore del mondo, ovvero Cristiano Ronaldo. Dopo l'elevata valutazione degli anni passati, ora Inter e Juventus potrebbero aggiudicarsi Bale per 70/80 milioni di euro, cifra comunque molto importante ma non inarrivabile.

