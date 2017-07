CALCIOMERCATO INTER/ News, Corvino: "Vogliamo parlare direttamente con Borja Valero" (Ultime notizie)

Borja Valero contrastato da Joao Mario (Lapresse)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: CORVINO ASPETTA BORJA VALERO – L'Inter è al lavoro per migliorarsi in varie zone del campo tramite questo calciomercato. Per quanto riguarda il centrocampo, il nome più caldo in orbita nerazzurra è quello di Borja Valero, mediano spagnolo di proprietà della Fiorentina. Intervistato questo pomeriggio, il direttore generale dell'area tecnica viola Pantaleo Corvino si è espresso così riguardo alla vicenda Borja Valero: "Siamo stati onesti e sinceri dall'inizio, non solo con lui ma con tutti i calciatori che non abbiamo messo sul mercato. Abbiamo detto che vogliamo calciatori motivati, che avremmo ascoltato tutti. Ho ascoltato anche il procuratore di Borja che come in passato ha portato delle proposte. C'è una soluzione per l'Inter e c'è la volontà del ragazzo. Sono stato chiamato dall'Inter ieri a conferma di questo, Ausilio dieci giorni fa mi aveva chiamato parlandomi di questa volontà comune. Domani vogliamo sentire dal ragazzo direttamente per capire se è così. Rapida conclusione? Oggi è il 3 luglio... Le sue dichiarazioni? Non voglio entrare in argomento perché lo ha fatto il nostro ufficio legale, siamo stati chiari nel comunicato."

CALCIOMERCATO INTER NEWS: NIENTE LAS PALMAS PER GABIGOL – In casa Inter ci sono diversi calciatori che rischiano di non essere riconfermati nella prossima stagione e destinati quindi a trovarsi un'altra sistemazione prima della fine del calciomercato. Chi potrebbe lasciare i nerazzurri a titolo temporaneo è Gabriel Barbosa detto Gabigol, reduce da una stagione decisamente altalenante a causa dell'ambientamento nel calcio europeo oltre che dei diversi cambi in panchina. Per Gabigol l'Inter valuta dunque l'ipotesi di un prestito e, oltre le voci che volevano l'ex Santos vicino al passaggio al Porto poi smentite, l'attaccante brasiliano sembrava vicino agli spagnoli del Las Palmas, dove gioca l'ex milanista Boateng. Intervistato da Cadena Ser, il presidente dei gialloblu iberici Miguel Angel Ramirez ha chiuso definitivamente a questa possibilità spiegando: "La direzione sportiva ha scartato Gabigol. In quella posizione abbiamo già un altro giocatore."

