CALCIOMERCATO INTER/ News, DsAjax: "Sanchez non parte per meno di 40 mln", Fontana: "Spalletti e Sabatini..."

Luciano Spalletti (Lapresse)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: L'AJAX NON ABBASSA LE PRETESE PER SANCHEZ – L'Inter sta valutando i profili di diversi calciatori in questa sessione di calciomercato per rafforzare l'organico nei vari reparti del campo. In particolare, i nerazzurri sembrano fortemente intenzionati a lavorare sull'acquisto di giovani talenti di prospetto e, per la difesa, piace molto il profilo di Davinson Sanchez, ventunenne colombiano di proprietà dell'Ajax. Tuttavia, intervistato dalla stampa olandese del Telegraaf.nl, il direttore sportivo dei Lancieri Marc Overmars ha dichiarato: "Non va via per meno di 40 milioni. L'Inter non ha parlato con noi, forse l'ha fatto col suo agente, Mino Raiola." Difficile dunque che l'Inter riesca ad aggiudicarsi Davinson Sanchez per una cifra inferiore ma la finestra di mercato è ancora lunga e terminerà solo alle 23 del 31 di agosto.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: FONTANA E' FIDUCIOSO – L'Inter è al lavoro per costruire una grande squadra nel corso di questo calciomercato. Interpellato in esclusiva da TMW Radio, l'ex portiere nerazzurro Alberto Fontana ha parlato delle strategie interiste confidando molto nel lavoro del neo dirigente Walter Sabatini insieme col nuovo allenatore Luciano Spalletti: "L'Inter parte già da un buona rosa, il connubio Sabatini-Spalletti mi dà fiducia, sono persone che hanno già lavorato insieme e il direttore è uno abituato a lavorare senza fare proclami, quindi sono certo che porterà ad Appiano qualcosa di molto mirato, innesti importanti. Non penso che verrà stravolto tutto però. Spalletti? A me piace, credo ci voglia uno col polso rigido, che conosca il calcio italiano e che parta dal ritiro. De Boer è sicuramente bravissimo ma non conosce i nostri ritmi e ha pagato."

© Riproduzione Riservata.