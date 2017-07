CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News, Oggi l'agente di Bernardeschi incontra il ds viola Corvino, e Douglas Costa...

Federico Bernardeschi al tiro (Lapresse)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: INCONTRO PER BERNARDESCHI – In questa finestra di calciomercato estivo la Juventus è al lavoro per migliorare il proprio reparto avanzato inserendo nuovi elementi sulle corsie offensive. Il nome più gettonato in orbita bianconera è quello di Federico Bernardeschi, fantasista della Fiorentina reduce da un ottimo Europeo in Polonia con la Nazionale italiana Under 21. Stando alle ultime indiscrezioni, nella giornata di oggi il direttore viola Pantaleo Corvino avrà un incontro per tentare nuovamente di convincere Bernardeschi a restare in Toscana a fronte di un rinnovo da 2,7 milioni di euro all'anno e l'investitura di capitano. A quanto pare il calciatore sarebbe ormai deciso a trasferirsi alla Juventus senza aspettare oltre, nonostante il contratto in scadenza solo tra due anni ovvero nel giugno del 2019, con la Juventus intenzionata a rilanciare l'offerta precedente portandola a 35 milioni di euro più bonus, cifra simile alla richiesta di 40 milioni della Fiorentina.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: PRES.BAYERN SU DOUGLAS COSTA – Sempre per quanto riguarda l'attacco sugli esterni, quello di Bernardeschi non è l'unico nome seguito dalla Juventus in questo calciomercato. I bianconeri sono stati infatti segnalati da tempo sulle tracce di Douglas Costa, ala brasiliana di proprietà del Bayern Monaco. La richiesta di 50 milioni di euro per il cartellino del calciatore ha però frenato la corsa della Juventus, decisa ora ad occupare l'ultima casella libera da extracomunitario tesserando Danilo del Real Madrid come terzino sinistro. Intervistato dalla stampa tedesca della Bild, il presidente del Bayern Monaco Uli Hoeness ha però sottolineato come Douglas Costa non venga ritenuto incedibie: "Se qualcuno paga la somma che chiede Rummenigge, Douglas Costa cambierà squadra. So che tante persone in società sono molto concentrate su Coman. Il ragazzo non sarà lasciato da solo, potete starne certi."

