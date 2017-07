CALCIOMERCATO MILAN/ News, Kalinic esce allo scoperto! "Grazie Fiorentina ma..." (Ultime notizie)

Nikola Kalinic (Lapresse)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: KALINIC CHIAMA I ROSSONERI – Nonostante l'arrivo di Andrè Silva dal Porto, il Milan è alla ricerca di un altro centravanti esperto del nostro campionato in questa sessione di calciomercato. Il nome più caldo rimane quello di Nikola Kalinic, croato di proprietà della Fiorentina che sembrava essere incedibile dopo le dichiarazioni del direttore sportivo dei viola Pantaleo Corvino. Tuttavia, lo stesso Kalinic è uscito allo scoperto tramite Sky Sport rivelando di aver concluso la propria avventura con la Fiorentina e di volersi trasferire al Milan: "Grazie per questi due anni a Firenze, ma voglio andare al Milan per fare uno step superiore. Voglio andare a giocare in maglia rossonera, ho chiuso il mio ciclo a Firenze." Staremo a vedere ora quali saranno i nuovi sviluppi al riguardo ricordando che la Fiorentina si trova già ai ferri corti con Borja Valero, vicinissimo all'Inter.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: SERENA PARLA DI ANDRE' SILVA – Il Milan è la squadra più attiva in questo calciomercato ed in attacco ha acquistato il talento portoghese Andrè Silva dal Porto. Intervistato in esclusiva da MilanNews.it, l'ex attaccante rossonero Aldo Serena ha parlato proprio di Andrè Silva: "È il volto più interessante dell’intera campagna acquisti (Hakan Calhanoglu ndr) e credo possa completarsi alla grande con André Silva. Mi sembrano due giocatori affini, uno compensa le mancanze dell'altro. Il portoghese è un progetto di campione, supportato da una fisicità importante. Se lei mi chiede un consiglio, la prima cosa che mi viene in mente riguarda la pressione, mediatica e non. Non deve farsi schiacciare dal peso del suo cartellino, dalla cifra sborsata per farlo arrivare a Milano. Deve crescere tanto in un campionato completamente diverso da quello portoghese. Secondo me, Montella lo utilizzerà come punta, anche se la sua carriera dimostra l’attitudine e la velocità di adattamento in altre posizioni come l’esterno o la mezza punta."

