CALCIOMERCATO MILAN/ News, L'agente di Sneijder smentisce i contatti, Terim promuove Calhanoglu Ultime Notizie

Wesley Sneijder (Lapresse)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: L'AGENTE DI SNEIJDER SMENTISCE – Il Milan, nonostante l'acquisto di Hakan Calhanoglu dal Bayer Leverkusen ufficializzato nella giornata di ieri, non sembra volersi accontentare a centrocampo in questa sessione di calciomercato. I profili seguiti dai rossoneri sono diversi, dal pluricitato Lucas Biglia per cui la Lazio continua a non abbassare le proprie pretese ai sogni come il croato Luka Modric del Real Madrid, ma nelle scorse ore è arrivata la notizia di un possibile contatto tra il Milan e l'olandese Wesley Sneijder, in rotta con il Galatasaray. Stando ai rumors, sembrava che Sneijder dovesse addirittura essere proposto dal suo entourage al club cinomeneghino sebbene il suo procuratore Guido Albers, contattato in esclusiva da MilanNews.it, ha recentemente smentito i rumors dichiarando: "In italia ci sono tanti rumors su Wesley ma non ho avuto contatti con il Milan." Dopo Sampdoria e Milan a questo punto l'ex eroe del triplete interista potrebbe essere accostato anche ad altri club del nostro campionato.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: TERIM PROMUOVE CALHANOGLU – Ieri il Milan ha ufficializzato l'arrivo del turco Hakan Calhanoglu dal Bayer Leverkusen, sesto acquisto dei rossoneri in questo calciomercato estivo. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico milanista Fatih Terim, connazionale di Calhanoglu nonchè suo allenatore in Nazionale, ha speso parole d'elogio per il calciatore promuovendone il trasferimento al Milan: "È un ragazzo già molto maturo, nonostante l’età. È un tipo calmo, ma anche un combattente con un grandissimo senso della professione. Si concentra in allenamento e dà tutto in partita. Anche nella sua vita privata è affidabile, molto disciplinato. Credo che si adatterà facilmente e subito al calcio italiano e alle esigenze di Montella e del Milan, che resta in ogni caso un grande club. Anzi, proprio grazie ai rossoneri potrà migliorarsi ancora di più. Lo dico oggi, darà tantissimo alla squadra e all’attacco. Dimostrerà subito di essere un ottimo giocatore e un grande acquisto."

