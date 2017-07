CALCIOMERCATO MILAN/ News, Sneijder si propone ai rossoneri (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Wesley Sneijder - La Presse

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SNEIJDER PROPOSTO AI ROSSONERI -

E' un Milan scatenato in questa sessione di calciomercato con gli addetti ai lavori che riescono con grande difficoltà a stare dietro a tutti gli acquisti messi a segno dalla coppia Mirabelli-Fassoni quando siamo appena al quattro luglio. Nelle prossime ore poi ci potrebbe essere un colpo a sorpresa. Secondo SportItalia pare infatti che l'entourage di Wesley Sneijder abbia deciso di offrire il calciatore proprio al Milan. Il centrocampista olandese sta rescindendo il contratto che lo lega al Galatasaray e sarebbe desideroso di ritornare in Italia.

Dopo il mancato accordo con la Sampdoria si starebbe tentando la strada Milan anche perché il calciatore ha già giocato a Milano, sponda Inter, e conosce bene la città. Nonostante abbia compiuto da poco trentatré anni Sneijder è un calciatore in grado di alzare il tasso tecnico di qualsiasi squadra e potrebbe tornare utile nel turnover a Vincenzo Montella.

VANGIONI VERSO LA SPAGNA (ULTIME NOTIZIE) – L'avventura al Milan di Leonel Vangioni si può dire già terminata con il calciatore che dovrebbe lasciare l'Italia in questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport sul terzino rossonero ci sarebbe il forte pressing del Getafe pronto a portare questo ragazzo in Liga. Il calciatore in realtà appena qualche giorno fa aveva sottolineato che avrebbe fatto di tutto per tornare al River Plate e che aveva parlato anche con il tecnico Marcelo Gallardo. Una notizia però che potrebbe essere interrotta sul nascere dalla proposta allettante da un club interessante come il Getafe.

Nato a Villa Constitucion il 5 maggio del 1987 questo rapido terzino sinistro è cresciuto nelle giovanili del Newell's Old Boys che gli ha dato poi la possibilità di esordire nel calcio dei professionisti. Nell'estate del 2012 arriva l'esplosione nel River Plate e la chiamata da parte della nazionale argentina con la quale però non gioca da molto tempo. L'estate scorsa il Milan l'ha acquistato alla fine di un lungo corteggiamento anche se quest'anno alla fine ha giocato veramente poco.

