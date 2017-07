CALCIOMERCATO NAPOLI/ News, Eintracht su De Guzman, Durante: "Gatito Fernandez abituato a grandi platee"

Il tecnico Maurizio Sarri (Lapresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: EINTRACHT SU DE GUZMAN – In casa Napoli ci sono diverse situazioni interne da risolvere nel corso di questa sessione di calciomercato estivo. Nell'organico azzurro ci sono infatti alcuni calciatori che non rientrano nei piani di allenatore e società nella prossima stagione, come il centrocampista olandese Jonathan De Guzman, di rientro dal prestito non troppo fortunato con i gialloblu del Chievo, dove ha totalizzato 2 reti e 2 assist in 29 presenze complessive. Il contratto di De Guzman con il Napoli scadrà al termine della prossima stagione, ovvero nel giugno del 2018, ma molto difficilmente rimarrà in azzurro per un altro anno. Stando alle recenti indiscrezioni, sulle tracce di De Guzman si segnala la presenza dei tedeschi dell'Eintracht Francoforte, in cerca di un nuovo trequartista per il centrocampo.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: DURANTE PARLA DI GATITO FERNANDEZ – La situazione riguardante il contratto di Pepe Reina continua a far emergere nuovi profili per la porta del Napoli in questa fase del calciomercato. Intervenuto a Si Gonfia la Rete su Radio Crc, l'operatore di mercato Sabatino Durante ha parlato dell'ultimo profilo accostato agli azzurri, ovvero Roberto Junior Fernández, detto Gatito, di proprietà del Botafogo: "È un ragazzo che viene da lontano, è entrato nel massimo campionato brasiliano dalla Serie B, e vi assicuro che non è facile in quegli ambienti, tra le tante esperienze le più importanti sono state quelle al Vitoria e alla Figueirense, poi è approdato finalmente al Botafogo. Quest’anno ha fatto benissimo, ha preso il posto di Jefferson, l’ex portiere della Nazionale brasiliana, nei preliminari di Libertadores è risultato decisivo, ha già parato 5 rigori, l’ultimo proprio ieri. Credo sia il profilo giusto per il Napoli come secondo di Reina, gioca molto bene con i piedi, è arrivato tardi alla grande ribalta ma anni fa aveva destato l’attenzione del San Paolo quando cercava un sostituto di Rogerio Ceni, è un ragazzo molto professionale, una persona che non dà fastidio, parla poi la stessa lingua di Reina perché paraguayano, possiede la nazionalità italiana, il padre è stato uno dei più forti e folkloristici portieri paraguayani. Costa poco, è abituato a giocare di fronte a grandi platee, è molto reattivo, ha 7 vite come i gatti."

