CALCIOMERCATO NAPOLI/ News, Vicepres.Udinese a tutto campo: "Meret, Karnezis e Widmer..." (Ultime notizie)

Alex Meret (Lapresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: VICEPRES.UDINESE SUGLI OBIETTIVI AZZURRI – Il Napoli è alle prese con diverse situazioni spinose in questo inizio di calciomercato. La vicenda riguardante il portiere Pepe Reina sta portando gli azzurri a cercare un nuovo estremo difensore ed il profilo più caldo è quello di Alex Meret, di proprietà dell'Udinese. Quello di Meret non è però il solo profilo seguito dal Napoli, come confermato a Radio Crc dallo stesso vice presidente dei bianconeri friulani Stefano Campoccia: "La situazione di Meret è già composita, anche noi stiamo valutando con attenzione il suo futuro. La Spal vorrebbe averlo con sè anche il prossimo anno, nel caso non dovessimo cederlo potremmo optare dunque per il rinnovo del prestito a Ferrara. A De Laurentiis il ragazzo piace molto e fa bene, ma anche noi siamo molto affezionati a lui, sceglieremo la soluzione più adatta anche per il suo futuro, la pressione in Italia sui giovani è molto forte. Karnezis? Un'ottima persona ed un portiere valido. Widmer? Col Napoli ragioniamo ad ampio raggio, i contatti sono frequenti ma è normale tra due società amiche che spesso fanno operazioni assieme, ci incontriamo spesso in Lega, non so poi se ci saranno altre occasioni per parlare, vedremo."

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: VARRIALE SU LENO – Il tormentone di calciomercato relativo alla permanenza al Napoli di Pepe Reina continua a far discutere molto intorno all'ambiente partenopeo. I nomi di possibili sostituti continuano a moltiplicarsi e tra questi c'è anche il profilo di Bernd Leno, portiere tedesco di proprietà del Bayer Leverkusen. Interpellato da Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Enrico Varriale ha detto la sua opinione a proposito delle voci riguardanti Reina e Leno spiegando: "Sono ottimista che a Dimaro si possa trovare un’intesa con Reina, anche se credo che certe dichiarazione De Laurentiis avrebbe potute farle a microfoni spenti. Leno? Continuo a pensare che il profilo perfetto da affiancare a Reina sia Meret."

