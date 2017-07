CALCIOMERCATO ROMA/ News, Visite mediche per Rudiger, Manolas nel mirino del Psg (Ultime notizie)

Antonio Rudiger (Lapresse)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: VISITE PER RUDIGER AL CHELSEA – In questa sessione di calciomercato estivo la Roma si trova a dover effettuare un paio di illustri cessioni. Partito Salah, trasferitosi al Liverpool, anche un altro giallorosso sta per approdare in Premier League, ovvero il centrale tedesco Antonio Rudiger. Dopo il mancato trasferimento di Kostas Manolas allo Zenit di San Pietroburgo la Roma ha intensificato i propri contatti con il Chelsea dell'ex juventino Antonio Conte per la cessione di Rudiger, che passerà ai Blues per 35 milioni di euro più 4 di bonus. Il calciatore, seguito nelle scorse ore pure dal Manchester City, è volato nella Capitale inglese per effettuare le visite mediche di rito ed entro questa sera dovrebbe arrivare l'annuncio della firma del nuovo contratto.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: PSG IN CERCA DI MANOLAS – La mancata cessione di Konstantinos Manolas allo Zenit San Pietroburgo in questa prima parte del calciomercato ha fatto discutere molto intorno all'ambiente della Roma, tanto da spingere pure il tedesco Rudiger ad accettare il trasferimento al Chelsea. Tuttavia, secondo quanto riferito dalla stampa francese di Le10Sport.com, la permanenza di Manolas in giallorosso è ancora in dubbio a causa dell'interesse da parte del Paris Saint-Germain. In attesa di proposte ufficiali provenienti dal club della capitale francese, il Psg continua a lavorare per trovare l'intesa col portoghese Pepe, appena svincolatosi dal Real Madrid e le voci riguardanti Manolas diventerebbero concrete se i parigini non riusciranno a tesserare il trentaquattrenne. Rimanendo in ambito Roma invece si potrebbero aprire nuovi scenari di mercato ricordando che i giallorossi inseguono già Juan Marcos Foyth dell'Estudiantes per completare il reparto arretrato.

