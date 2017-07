Crotone (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO CROTONE NEWS, NEL MIRINO MARKOVIC DEL LIVERPOOL (ULTIME NOTIZIE) - Arrivano importanti novità di calciomercato riguardanti il Crotone. Dopo la salvezza ottenuta in extremis nella scorsa stagione, i calabresi hanno intenzione di rinforzare la rosa per evitare di arrivare a fine campionato con l’acqua alla gola. L’obiettivo della società è quella di raggiungere una salvezza tranquilla, affidandosi al tecnico Nicola. A proposito: l’allenatore dei Pitagorici firmerà in giornata il rinnovo contrattuale. Uno dei possibili colpi in entrata, secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, risponde al nome di Lazar Markovic del Liverpool. L’esterno offensivo piace a diverse squadre e rappresenterebbe sicuramente un gran colpo. Tutto fatto, inoltre, per gli arrivi di Kragl a centrocampo e Budimir in attacco. Intanto il ds del Crotone, Beppe Ursino, ha così parlato delle prossime mosse del club a pagineromaniste.it: “Ponce? Stiamo vedendo, con la Roma non ci sono problemi. Stiamo parlando con il giocatore e vediamo quali saranno gli sviluppi. Arriverebbe in prestito. Prestito secco? Di questo non abbiamo ancora parlato. L’essenziale è che il giocatore accetti la destinazione. Stiamo valutando anche il nome di Matteo Ricci. Gerson? Assolutamente no, non ci interessa".

© Riproduzione Riservata.