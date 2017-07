Federico Bernardeschi (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO FIORENTINA, NEWS: GIORNATA DECISIVA PER IL FUTURO DI BERNARDESCHI (ULTIME NOTIZIE) - Il calciomercato della Fiorentina sta attraversando un momento molto delicato. Prima la scelta della società di aprire alle cessioni dei giocatori più rappresentativi della rosa, poi la contestazione a più riprese dei tifosi viola. Infine la mossa a sorpresa dei Della Valle di mettere in vendita il club gigliato. In tutto questo ci sono diversi nodi in attesa di essere sciolti per programmare al meglio le prossime mosse. Borja Valero è sempre più vicino all'Inter, anche se la vicenda dello spagnolo sta assumendo tratti grotteschi. Il centrocampista si è sfogato con un amico in un messaggio vocale su Whatsapp che è presto diventato virale, scatenando le ire della dirigenza viola, che minaccia adirritura azioni legali. Borja Valero ha spiegato nell'audio di essere costretto a cambiare squadra e che presto spiegherà la sua versione dei fatti. Per il momento il mistero resta.



Capitolo Federico Bernardeschi. Il giocatore è nel mirino della Juventus e oggi potrebbe essere la giornata decisiva per capire se la trattativa è destinata a proseguire o arenarsi in un nulla di fatto. Secondo quanto riferito da Repubblica, nel pomeriggio sarebbe in programma un incontro tra l'agente di Bernardeschi, Bozzo, e il dg della Fiorentina Corvino. Il club toscano non può più aspettare e pretende la risposta del giocatore sulla proposta di rinnovo avanzata dalla società. Con ogni probabilità ci sarà la fumata nera. E in quel caso la Juventus sarebbe pronta a offrire 40 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del talentuoso Bernardeschi.

© Riproduzione Riservata.