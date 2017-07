Gianluca Lapadula (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO GENOA NEWS, LAPADULA A UN PASSO. ASSALTO A GOLDANIGA E RISTOVSKI (ULTIME NOTIZIE) – Il Genoa sta per chiudere due importanti operazioni di calciomercato, una in entrata e una in uscita. Per quanto riguarda la prima, il giocatore in questione è Gianluca Lapadula, attaccante del Milan in procinto di lasciare i rossoneri. Il Diavolo ha infatti messo le mani su André Silva e presto accoglierà un altro bomber (Kalinic?). Logico che gli spazi per Lapdula fossero ridotti all'osso. L'ex Pescara, dunque, è pronto a una nuova sfida, magari da affrontare con la maglia del Genoa. Già, perché il Grifone sta per perfezionare la cessione di Giovanni Simeone alla Fiorentina, pronta a venire incontro alla richieste dei liguri. In questo valzer di attaccanti Kalinic dovrebbe passare al Milan, Lapadula al Genoa e Simeone Jr alla Fiorentina. L'asse con Milano-Genova resta tuttavia caldissimo anche per Andrea Bertolacci. Il Genoa sta tastando il terreno in attesa di sferrare il colpo decisivo. Sempre in entrata, riporta La Gazzetta dello Sport, c'è inoltre da segnalare l'assalto dei rossoblù a Goldaniga e Ristovski, entrambi del Palermo.

