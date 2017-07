Calciomercato Inter/ News, Avantario: Di Maria-Rabiot, doppio colpo possibile e Chiesa... (esclusiva)

Angel Di Maria può arrivare all'Inter? (Foto LaPresse)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: DI MARIA E RABIOT, SI PUO' FARE! L'OPINIONE DI CLAUDIO AVANTARIO (ESCLUSIVA) - L'Inter cerca di perfezionare acquisti importanti di calciomercato come quelli di Angel Di Maria e Adrien Rabiot dal Paris Saint Germain. Il costo del loro cartellino sarebbe grande, bisogna anche vedere cosa deciderà la società francese. Piace anche Federico Chiesa, l'Inter potrebbe approfittare della situazione difficile societaria della Fiorentina messa in vendita dalla famiglia Della Valle. Voci di mercato danno il Barcellona interessato a Geoffrey Kondogbia: potrebbe davvero la società blaugrana acquistare il centrocampista francese? A lasciare Appiano Gentile intanto potrebbe essere Davide Santon: il difensore potrebbe non far parte più del reparto arretrato nerazzurro. Per parlare di tutto questo, e per un'opinione più approfondita sulle principali vicende del calciomercato Inter, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva il procuratore Claudio Avantario.

L'Inter pensa in grande: potrebbe arrivare Di Maria dal Paris Saint Germain? Bisognerà vedere se l'Inter offrirà una cifra accettabile per il Paris Saint Germain; e bisognerà vedere se la società parigina sarà del parere di cedere un giocatore così importante come Di Maria!

Dal Psg potrebbe eventualmente arrivare anche Rabiot? Anche lui è un calciatore di notevoli qualità tecniche e vale più o meno lo stesso discorso fatto per Di Maria; certo se il Paris Saint Germain dovesse vendere entrambi dovrà poi trovare due giocatori dello stesso valore, se non addirittura migliore, e non sarà semplice.

Possibile l'ingaggio di Federico Chiesa che ha fatto molto bene lo scorso anno? Dipenderà molto dalla situazione societaria della Fiorentina: i Della Valle sono pronti a lasciare, in questo caso tanti giocatori avrebbero le valigie in mano e tra questi ci sarebbe sicuramente anche Chiesa, che è molto appetito sul calciomercato.

Intanto si è detto di un Kondogbia che piace al Barcellona... Non lo so, in realtà mi sembra fantamercato: mi sembra strano che il Barcellona possa pensara a Kondogbia dopo l'ultima stagione giocata dal francese. Se fosse vero, al posto dell'Inter cercherei di perfezionare questa cessione al più presto.

Santon lascerà l'Inter? Credo che le ultime stagioni abbiano dimostato come Santon non sia un giocatore in grado di emergere in una squadra come l'Inter. Aveva iniziato bene ma si è perso per strada: la sua cessione non mi sorprenderebbe.

(Franco Vittadini)

