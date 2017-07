Calciomercato Inter/ News, situazione delicata tra la Fiorentina e Borja Valero (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Borja Valero - La Presse

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LA FIORENTINA PRENDE LE VIE LEGALI PER BORJA VALERO -

Tra i tanti nomi di calciomercato accostati all'Inter nelle ultime settimane quello più forte è stato sicuramente quello del centrocampista spagnolo della Fiorentina Borja Valero. Calciatore non più giovanissimo ma dotato di grandissima qualità e abilità nel gestire il pallone in mezzo al campo. La Fiorentina però è pronta ad agire per vie legali contro il calciatore, indispettita ad alcune situazioni particolari. Tramite un comunicato ufficiale la viola ha così spiegato: "La Fiorentina informa che alla luce delle dichiarazioni emerse da un messaggio vocale del proprio tesserato Borja Valero diffuse da vari mezzi di comunicazione, ha trasmesso il tutto al proprio ufficio legale per ogni opportuno approfondimento".

Nella giornata di ieri infatti era diventato di dominio pubblico un audio in cui il calciatore parlava della sua scomoda situazione alla Fiorentina. Cosa accadrà ora a Borja Valero? Ne risentirà la trattativa con l'Inter? Staremo a vedere.

SI PUNTANO I GIOVANI CHRISTENSEN E LO FASO (ULTIME NOTIZIE) – La rivoluzione dell'Inter in questa sessione di calciomercato potrebbe partire dalle nuove leve. Se qualcuno ha criticato l'immobilismo della società gestita da Suning c'è chi però ha capito come stavolta si voglia fare le cose bene e con calma. Secondo quanto riportato da Sky Sport la società nerazzurra sarebbe pronta a prendere due calciatori giovani e davvero molto promettenti. Si tratta di Andreas Christensen e Simone Lo Faso.

Il primo è un difensore danese classe 1996 giocatore robusto e dal grande colpo di testa che è di proprietà del Chelsea, ma ha giocato l'ultimo anno in prestito al Borussia Moenchengladbach. Lo Faso invece è un trequartista classe 1998 che il Palermo ha fatto esordire l'anno passato in Serie A. Oltre a loro c'è ovviamente Niccolò Zaniolo della Virtus Entella per il quale ormai siamo alle battute conclusive. Tre calciatori che potrebbero essere acquistati e magari girati in prestito per crescere ancora prima di fare la storia dell'Inter.

© Riproduzione Riservata.