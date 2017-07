Calciomercato Juventus/ News, Capparoni: Deulofeu-Verratti, che intreccio con il Barcellona! (esclusiva)

Gerard Deulofeu e Mattia De Sciglio: si ritroveranno nella Juventus (LaPresse)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: DEULOFEU-VERRATTI, AFFARI COL BARCA! L'OPINIONE DI MASSIMILIANO CAPPARONI (ESCLUSIVA) - E' una Juventus molto concentrata in questa fase di calciomercato con l'interesse per Gerard Deulofeu che il Barcellona ha riscattato ma che piace sempre al Milan, deciso a riportarlo in rossonero. C'è la volontà anche di portare a Torino Marco Verratti, con una lotta a due con lo stesso Barcellona; Danilo potrebbe arrivare poi dal Real Madrid? Si parla anche di un possibile passaggio di Juan Cuadrado al Milan, che sta ridisegnando la sua formazione. E poi il caso dell'estate: Leonardo Bonucci resterà ancora a Torino o dopo sette anni e tanti successi lascerà i bianconeri? Per approfondire tutti questi argomenti e per un'opinione più approfondita sul calciomercato Juventus, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva il procuratore Massimiliano Capparoni.

La Juventus prenderà Deulofeu dal Barcellona? Deulofeu potrebbe anche arrivare, ma bisogna fare attenzione al Milan che sarebbe contento di riaverlo. In effetti però l'ipotesi che possa vestire la maglia bianconera è reale.

Con il Barcellona si prospetta poi un duello per Verratti... Verratti ha manifestato l'intenzione di lasciare il Paris Saint Germain. Su di lui c'è anche il Barcellona, certo non costa poco; dovrà decidere anche lui, se tornare in Italia o andare nella squadra spagnola. Si profila quindi un duello fra questi due club.

Potrebbe arrivare Danilo dal Real Madrid? Non penso che la Juventus voglia concentrarsi su questo giocatore, credo che voglia puntare a qualcosa di meglio.

Parlando delle possibii cessioni: Cuadrado verso il Milan? Dipenderà anche dal modulo tattico che sceglierà Montella, con la conferma del 4-3-3 serviranno esterni di valore e Cuadrado in questo senso sarebbe un'ottima addizione. Si prospetta una sorta di incrocio di calciomercato, perchè lo stesso Deulofeu potrebbe essere un'alternativa al colombiano, per entrambe le squadre.

Bonucci resterà un altro anno? Vedremo: costa almeno 60 milioni e bisognerà trovare una squadra disposta a pagare questa somma. In questo caso Allegri non potrebbe di no, anche se ha parlato della conferma di Bonucci come di una necessità sa bene che un'offerta simile sarebbe difficilmente rifiutabile.

Su chi punterebbe la Juventus in caso di addio di Bonucci? La Juventus potrebbe puntare in questo ruolo su Rugani che è già in casa, oppure su qualche giovane; non sottovaluterei la pista che porta a De Vrij, che ha il contratto in scadenza nel 2018.

