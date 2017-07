Calciomercato Juventus/ News, tutto fatto per Szczesny in bianconero (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Szczesny - La Presse

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, TUTTO FATTO PER SZCZESNY -

Non ci sono dei motivi chiari per cui l'affare di calciomercato Juventus-Szczesny si sia a un certo punto bloccato, il tutto però pare essere pronto per concretizzarsi nelle prossime ore. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24 sarebbe stato ratificato l'accordo tra la Juventus e l'Arsenal per il calciatore polacco che ha giocato nelle due ultime stagioni in prestito alla Roma. Il ragazzo arriverebbe per giocare alle spalle di Gianluigi Buffon e magari per prendere il suo posto dopo l'eventuale ritiro in seguito al Mondiale in Russia.

Sicuramente il calciatore è pronto a fare un ulteriore salto in avanti nella sua carriera e ormai si è lasciato l'esperienza Roma alle spalle con il bel saluto a tutti i suoi ex tifosi tramite il suo profilo di Instagram nella giornata di ieri. La Juventus dopo aver acquistato Szczesny dovrà piazzare Norberto Neto che è cercato dal Napoli, ma ha tanto calciomercato soprattutto all'estero con l'Inghilterra come meta più probabile.

20 MILIONI PER CEBALLOS (ULTIME NOTIZIE) – La Juventus punta a rinforzare la squadra in questa sessione di calciomercato con una tattica che negli scorsi anni ha portato discreti successi. Si punta cioè su un mix di calciatori esperti e giocatori giovani che possono diventare dei futuri campioni. Tra questi c'è sicuramente Dani Ceballos assoluto protagonista dell'Europeo Under 21 nonostante la sconfitta in finale della Spagna. Secondo quanto riportato da Radio Sevilla la Juventus avrebbe offerto ben venti milioni di euro al Betis per il centrocampista in questione.

Nonostante questa possibilità concreta di vedere i bianconeri avanzare un'offerta importante per un calciatore ancora in rampa di lancio su di lui ci sono però gli occhi indiscreti anche di Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco. Prenderlo non sarà di certo facile, ma la Juventus ha ormai riacquistato una credibilità europea in grado di andare a fronteggiare anche questi colossi appena citati. Starà poi a Ceballos decidere quale sarà per lui il progetto più intrigante con la Juventus che è destinata a crescere ancora anche tramite l'acquisto di giocatori come questo.

© Riproduzione Riservata.