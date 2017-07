Stefan De Vrij (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, NODO DE VRIJ: RINNOVO O CESSIONE (ULTIME NOTIZIE) – Non c'è tregua per la Lazio, che deve fare i conti con un nuovo nodo di calciomercato dopo quelli relativi a Keita Balde e Lucas Biglia. Si tratta del caso Stefan De Vrij, difensore in scadenza di contratto nel 2018 per il quale non è ancora arrivata la fumata bianca per il rinnovo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore, appena rientrato dalle vacanze in Indonesia, non ha fretta di cambiare squadra e non pensa al proprio futuro. L'entourage dell'olandese, tuttavia, si aspettava una proposta che fino a questo momento non c'è stata. Se la Lazio sembrebbe disposta ad aumentare l'ingaggio del giocatore da 1,3 a 2 milioni di euro a stagione, i biancocelesti non intendono venire incontro alle richieste della Seg, agenzia che cura gli interessi di De Vrij. La distanza è sulla clausola rescissoria, richiesta in 10 milioni di euro; la Lazio vuole invece arrivare a 30. Lotito non intende perdere il giocatore a zero euro la prossima stagione, ed ecco che non è da escludere una sua eventuale cessione in questa sessione di mercato. La conditio sine qua non deve essere un'offerta in linea con le aspettative della Lazio, ovvero almeno 30 milioni di euro. Per il momento non ci sono richieste ufficiali, anche se Atletico Madrid e Marsiglia sono alla finestra, così come la Juventus. È possibile che nei prossimi giorni si facciano avanti anche alcuni club di Premier League.

