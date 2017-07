Calciomercato Napoli/ News, Pellegrini: Rulli-Meret-Perin, tre indizi sul portiere ma Reina... (esclusiva)

Geronimo Rulli: sarà il prossimo portiere del Napoli? (Foto LaPresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: RULLI, MERET E PERIN, PORTE GIREVOLI. L'OPINIONE DI SANTE PELLEGRINI (ESCLUSIVA) - Il problema del portiere del Napoli in questa sessione di calciomercato sembra essere all'ordine del giorno nell'agenda di Aurelio De Laurentiis. C'è la questione del rinnovo di Pepe Reina che non ha ancora trovato una soluzione: la distanza tra le parti c'è ancora, il portiere spagnolo chiede garanzie che al momento la società non sa se dare o meno. Negli ultimi giorni si è fatto il nome di Geronimo Rulli, che si gioca il posto ai Mondiali nell'Argentina; sullo sfondo rimane sempre il profilo di Alex Meret, tornato formalmente all'Udinese dopo la promozione centrata da protagonista con la maglia della Spal. Altri nomi sono quelli di Mattia Perin, che però sta ancora riprendendosi dalla rottura del legamento crociato, e di Neto che la Juventus potrebbe voler vendere all'estero. A tutte queste domande relative al calciomercato Napoli abbiamo cercato di dare risposta con il procuratore Sante Pellegrini, contattato in esclusiva da IlSussidiario.net.

Il nodo portieri in casa Napoli è intricato: Reina rimarrà? Secondo me Reina rimarrà e accetterà la decisione di De Laurentiis di non rinnovargli per ora il contratto. L'intenzione di De Laurentiis infatti è di tenere tutti i giocatori della scorsa stagione compreso anche Ghoulam per puntare poi allo scudetto!

Potrebbe cambiare qualcosa durante lo svolgimento della stagione? Dipende da quali saranno i risultati che il Napoli riuscirà a centrare: eventualmente a gennaio vedremo se ci saranno i margini per un addio o per il rinnovo del contratto in vista del futuro.

Si è parlato molto del possibile arrivo di Geronimo Rulli... Rulli vuole giocare il Mondiale con l'Argentina, in questo senso non accetterebbe di buon grado di fare il dodicesimo a Reina. Vero è anche che, dovesse arrivare a Napoli, formerebbe una grande coppia con lo spagnolo e saprebbe che in breve la maglia da titolare sarebbe sua.



Cosa dire invece di Alex Meret? Se uno è attento si rende conto che il Napoli non sta spendendo grandi cifre, solo attorno ai 10 milioni. Meret un ottimo prospetto ma costa 20 milioni, al momento sono troppi per i partenopei.

Possibilità per Perin? Perin è reduce dal secondo infortunio importante nella sua carriera; credo che al momento sia facilmente acquistabile, se non è ancora arrivato a Napoli significa che sono state fatte valutazioni diverse altrimenti il portiere del Genoa avrebbe già cambiato maglia.

Neto potrebbe essere un'idea? Anche qui vale lo stesso discorso: Neto è stato messo in vendita dalla Juventus ed era un'altra trattativa non difficile da concludere. Il Napoli non l'ha portata avanti e anche questa è stata una scelta della società di De Laurentiis, che evidentemente sta puntando su altri portieri.

