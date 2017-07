Calciomercato Napoli/ News, Ag.Jorginho: "Ci sono offerte ma pensa agli azzurri" (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Aurelio De Laurentiis - La Presse

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PARLA L'AGENTE DI JORGINHO (ULTIME NOTIZIE) - In questa sessione di calciomercato il Napoli deve guardarsi bene dagli assalti degli altri club europei nei confronti dei suoi campioni. Nelle ultime settimane si è infatti parlato dell'interesse di alcune importati società per il centrocampista italobrasiliano Jorginho. Interpellato da Radio Crc, il suo procuratore Joao Santos, agente pure di Leandrinho, ha parlato dei suoi assistiti rassicurando i tifosi partenopei riguardo a questi rumors di mercato: "Jorginho è uno dei migliori registi d’Europa e il Napoli ovviamente vuole tenerlo stretto. Parlo spesso con vari direttori sportivi, è normale, ma Jorginho pensa solo al Napoli, è determinato a fare meglio rispetto allo scorso anno. Le offerte ci sono, provengono dalla Premier e dalla Ligue 1, ma non posso dirvi il nome delle squadre. Sul contratto comunque non esiste alcuna clausola. Leandrinho? Non lo so, Parma può essere una buona soluzione, ne parleremo."

NIENTE EVERTON PER ZAPATA (ULTIME NOTIZIE) - In questa finestra di calciomercato estivo ci sono diversi giocatori del Napoli destinati a lasciare gli azzurri prima della fine di agosto. Nell'organico partenopeo alcuni elementi non rientrano nei piani di allenatore e società, tanto che sia il club che i loro entourage stanno cercando destinazioni e soluzioni utili ad entrambe le parti. Chi si colloca senza dubbio in questo discorso è l'attaccante colombiano Duvan Zapata, di rientro dal prestito all'Udinese che non sembra essere economicamente in grado di trattenerlo. Il patron De Laurentiis vorrebbe infatti ricavare una somma pari a 20/25 milioni di euro dalla cessione di Zapata con diversi club stranieri, specialmente in Premier League, apparentemente interessati a lui. Tra questi pareva esserci anche l'Everton ma Carlo Jacomuzzi, osservatore della società di Liverpool, ha rivelato di essere vicino all'acquisto di un altro centravanti spiegando: "Se Zapata interessa all'Everton? Non più, stiamo per chiudere con Giroud per 20 mln di sterline, un affare rispetto ai 25 mln di euro chiesti per Zapata."

RINNOVO GHOULAM GRAZIE AD OUNAS? (ULTIME NOTIZIE) - Il Napoli sta lavorando sul calciomercato per migliorare l'organico in vista della prossima stagione. In casa partenopea ci sono però da risolvere anche diverse questioni interne come ad esempio il rinnovo del contratto del terzino Faouzi Ghoulam attualmente in scadenza nel giugno del 2018, ovvero tra un anno. Stando alle ultime indiscrezioni però, l'esterno algerino classe 1991 non avrebbe ricevuto offerte concrete per lasciare il Napoli e potrebbe rinnovare durante il ritiro estivo precampionato di Dimaro. La distanza tra Ghoulam ed il Napoli è rappresentata dalla richiesta di aumento dell'ingaggio, il calciatore ed il suo entourage vorrebbero infatti arrivare a 2,2 milioni di euro all'anno, ricordando che l'algerino potrebbe convincersi a rimanere in azzurro anche grazie all'arrivo del connazionale Adam Ounas dal Bordeaux.

BERENGUER E MARIO RUI A UN PASSO (ULTIME NOTIZIE) - Il calciomercato del Napoli sta attraversando giornate piene ed ricche di colpi di scena. Ieri il club ha annunciato l'arrivo di Ounas, e molto presto potrebbe essere la volta di Berenguer, per il quale domani dovrebbe esserci un incontro decisivo. La distanza tra domanda e offerta deve ancora esser limata, ma l'Osasuna – assicurano voci dalla spagna – è disposta a cedere il proprio giocatore. Capitolo portieri: il Napoli spera che Reina non se ne vada. In caso contrario pronto l'assalto a Neto, in uscita dalla Juventus, con Meret che si allontana sempre di più dai colori azzurri. Sempre riguardo la porta, Sepe potrebbe restare e fare l'estremo difensore di riserva. Queste le parole del suo agente Giuffredi a Radio Kiss Kiss: “La permanenza di Gigi in azzurro? Se il Napoli tiene Reina e ci diranno di fare il dodicesimo e riguardando la parte contrattuale, il ragazzo continuerà qui”. Infine è sempre viva la pista che porta a Mario Rui, a un passo dal Napoli: “Non escludo un’accelerata nel fine settimana – continua Giuffredi - La differenza tra offerta e domanda credo sia di 1,5 milioni tra parte fissa e bonus, si devono divertire a chi la fa meglio. Prima si fa meglio è per tutti, ma siamo tranquilli”. (agg. Giuliani Federico)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, UFFICIALE: ECCO OUNAS -

Nella notte il Napoli ha ufficializzato l'acquisto di Adam Ounas dal Bordeaux. Il tutto è stato fatto direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis che annuncia il colpo di calciomercato con una foto e un semplice "Benvenuto a Napoli Adam Ounas! ADL". Un post semplice ma concreto e deciso che ci fa capire come il Napoli sia pronto a lavorare ancora intensamente in questa sessione di calciomercato senza perdersi in retorici convenevoli. Il calciatore francese classe 1996 è un esterno d'attacco rapido e dotato di buon passo che può giocare sia come ala che come seconda punta.

Sicuramente sarà molto utile nel 4-3-3 di Maurizio Sarri dando a turno riposo a José Maria Callejon e Lorenzo Insigne. Nato calcisticamente nel Tours è passato allo Chateauroux per poi essere prelevato quando aveva appena diciassette anni dal Bordeaux che gli da la possibilità di esordire nel calcio dei professionisti. In due anni nei Girondini ha collezionato 49 presenze e segnato 8 gol in Ligue 1. Staremo a vedere cosa farà al Napoli dove è stato accolto con molta positività.

HANDANOVIC SI E' PROPOSTO, LENO E NETO INVECE... (ULTIME NOTIZIE) – Continua lo strano e insolito valzer dei portieri in casa Napoli durante questa lunga e calda sessione estiva di calciomercato. Il Napoli è ancora alle prese con la questione Pepe Reina e deve prendere una decisione sul come gestire questa situazione. Secondo quanto riportato dal giornalista Rai Ciro Venerato a Televomero pare che al Napoli si sia proposto in prima persona il portiere sloveno dell'Inter Samir Handanovic che vorrebbe cambiare aria.

Rimangono in attesa Leno del Bayer Leverkusen e Norberto Neto della Juventus che accetterebbero di venire a Napoli però solo per giocare titolari qualora Pepe Reina salutasse e non accetterebbero di lasciare i loro attuali club per fare da riserva allo spagnolo. Intanto rimane attuale Karnezis che potrebbe essere un buon vice di Reina qualora questo rimanesse. Il terzo portiere dovrebbe essere Sepe che rimane utile per motivi legati alla lista che prevede l'impiego in rosa di giocatori cresciuti nel vivaio.

