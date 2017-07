Calciomercato Roma/ News, Cacciatore: all-in su Berardi. Manolas-Rudiger, ne parte solo uno (esclusiva)

Domenico Berardi piace molto alla Roma (Foto LaPresse)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: RUDIGER, MANOLAS, NAINGGOLAN, CHI RESTA? L'OPINIONE DI DIEGO CACCIATORE (ESCLUSIVA) - Colpi di calciomercato e trattative da definire per la Roma come la possibile cessione di Antonio Rudiger al Chelsea e quella di Kostas Manolas, che però potrebbe restare (dunque dovrebbe partire solo uno dei due). Intanto la Roma ha già risolto il problema del fairplay finanziario cedendo Mohamed Salah al Liverpool; si cerca a questo punto un giocatore esterno che lo possa sostituire, piace Domenico Berardi che Di Francesco conosce bene. E poi c'è il possibile addio di Radja Nainggolan, uomo fondamentale nella formazione giallorossa. Di fronte però a un'offerta eccezionale non si potrebbe dire di no... Fino a Juan Bernat, difensore del Bayern Monaco che piace alla Roma, un buon giocatore ma sempre una riserva della squadra tedesca. Piace anche Matteo Darmian, su di lui però c'è anche la Juventus. Ci potrà essere poi il ventilato scambio Strinic-Mario Rui con il Napoli? Per parlare di tutto questo e per un'opinione più approfondita sul calciomercato Roma e le principali trattative, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva il procuratore Diego Cacciatore.

Come giudica finora questo calciomercato della Roma? Intanto bisogna dire che il calciomercato della Roma deve ancora iniziare. La Roma ha risolto il problema del fairplay finanziario cedendo Salah al Liverpool, ora il primo obiettivo sarà trovare un sostituto. Potrebbe essere Berardi che Di Francesco conosce bene avendolo avuto al Sassuolo. Costa 40 milioni, certo una cifra non da poco ma ormai i prezzi sono assurdi.

Come mai? Magari giocatori come Pogba e Higuain venduti a un prezzo incredibile hanno favorito questa cosa; prima era successo con Bale. Se poi si pensa che giocatori come Cristiano Ronaldo e Messi valgono tantissimo e sono i migliori da dieci anni significa che il calcio moderno ha dei costi straordinari.

Tornando alla Roma: potrebbero andarsene Rudiger e Manolas? Il Chelsea sta cercando Rudiger, Manolas potrebbe andarsene. Tutti e due però non partiranno, anche se la Roma si è già cautelata con Hector Moreno.

Potrebbe arrivare Juan Bernat dal Bayern Monaco? E' un buon giocatore, solo che è riserva nel Bayern Monaco. La Roma lo vorrebbe per la fascia sinistra, non so però se questo acquisto serva veramente. Magari Di Francesco vorrebbe spostare Florenzi a centrocampo... Certo la squadra giallorossa ha diversi terzini, diversi esterni. Anche lo stesso Bruno Peres è stato riscattato...

Darmian è un possibile obiettivo di calciomercato? La Juventus mi sembra favorita per questo acquisto, poi bisognerà vedere con chi Allegri vorrà sostituire Dani Alves e Lichtsteiner, che dovrebbe partire.

in uscita, pensa che Nainggolan possa lasciare la Roma? Devo dire che Nainggolan è un calciatore fondamentale nella Roma; se però qualche squadra offrisse ad esempio 60 milioni nessuna società potrebbe dire di no. La Roma potrebbe tenerlo, ma va ricordato, sempre riguardo la cifra di cui sopra, che Nainggolan ha già 29 anni.

Mario Rui è ormai destinato al Napoli? Se ne parla come di un affare quasi fatto, ma io penso che tutto dipenda ancora da Ghoulam: se l'algerino dovesse rinnovare, Mario Rui potrebbe rimanere alla Roma.

Eventualmente potrebbe esserci lo scambio con Ivan Strinic? Non credo: la Roma ha comunque tanti esterni nella sua rosa.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.