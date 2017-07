Calciomercato Roma/ News, Fiorentina sulle tracce di Juan Iturbe se parte Bernardeschi (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Juan Foyth - La Presse

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, FIORENTINA SU ITURBE (ULTIME NOTIZIE) - I possibili obiettivi della Roma per questa finestra di calciomercato continuano a moltiplicarsi in attesa di nuovi colpi da parte della dirigenza ma in casa giallorossa bisognerà anche pensare a qualche cessione per quanto riguarda quei calciatori che non rientrano nei piani di allenatore e società. In questa posizione si colloca ad esempio il paraguaiano Juan Manuel Iturbe di rientro dopo l'esperienza in prestito al Torino. In precedenza vi avevamo raccontato dell'interesse degli argentini del San Lorenzo per il ventiquattrenne ex Verona ma, stando alle ultime indiscrezioni, su Iturbe si registra ora l'interesse della Fiorentina. La società viola sembra esser destinata a cedere Federico Bernardeschi ed avrebbe individuato in Iturbe un rinforzo valido per sopperire a questa partenza illustre. Resta da vedere quale sarà la decisione del tecnico della Roma Eusebio Di Francesco, visto che per il suo modo di giocare uno come Iturbe farebbe comodo.

NACHO ANCORA NEL MIRINO, L'OFFERTA (ULTIME NOTIZIE) - In questa sessione di calciomercato estivo la Roma avrà senza dubbio bisogno di trovare almeno un altro centrale in difesa vista l'imminente cessione al Chelsea del tedesco Antonio Rudiger. L'acquisto del messicano Hector Moreno dal Psv non è infatti numericamente sufficiente per completare il reparto e tra i vari profili emersi in orbita giallorossa è riemerso il nome di Nacho Fernandez, difensore del Real Madrid già seguito dal club di Pallotta un anno fa. Classe 1990 reduce da 3 reti e 4 assist in 39 apparizioni totali, Nacho è capace di ricoprire tutti i ruoli della linea arretrata e, secondo le indiscrezioni della stampa iberica di Global Deportivo, la Roma sarebbe intenzionata a presentare un'offerta da 19 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del ventisettenne dei blancos.

PRES.SASSUOLO ASPETTA PER BERARDI E DEFREL (ULTIME NOTIZIE) - La Roma, specialmente dopo la cessione al Liverpool di Salah, è alla ricerca di nuovi rinforzi dal calciomercato per le corsie offensive. I nomi caldi restano quelli di Domenico Berardi e Gregoire Defrel, entrambi di proprietà del Sassuolo e che in giallorosso ritroverebbero l'ex allenatore neroverde Eusebio Di Francesco. Intervistato in esclusiva da Tele Radio Stereo, il patron del Sassuolo Giorgio Squinzi ha rivelato di non aver ancora ricevuto proposte concrete per questi due giocatori spiegando: "Berardi e Defrel? Sono nostri calciatori, mi fido del lavoro di Carnevali, io aspetto, se qualcuno realmente fosse interessato. Con Di Francesco in panchina abbiamo ottenuto grandi risultati, ora abbiamo voglia di ripartire, con Bucchi, vogliosi di ottenere di nuovo grandi risultati, ripartiamo da lui, allenatore giovane, in ascesa, questa è la nostra politica, che si basa anche sui calciatori giovani come quelli che per esempio stanno arrivando dalla Roma. C'è voluto un po' di tempo per liberare Di Francesco, al quale faccio un grosso in bocca al lupo, perché c'era una clausola, perché c'era un contratto in essere e in certi casi è normale che i tempi si allunghino."

LUCAS E DEFREL: I GIALLOROSSI STUDIANO IL DOPPIO COLPO (ULTIME NOTIZIE) - Arrivano importanti novità di calciomercato in casa Roma. I giallorossi sono molto attivi, sia per quanto riguarda i colpi in entrata che quelli in uscita. Prima di tutto Monchi aspetta l'ufficialità del trasferimento di Rudiger al Chelsea. Un trasferimento che porterà al club capitolino una quarantina di milioni, un gruzzoletto pronto per essere reinvestito sul mercato. Come riportato da Il Corriere dello Sport, due sono i giocatori inseguiti con insistenza dalla Roma: Lucas del Paris Saint-Germain e Gregoire Defrel del Sassuolo. Per il primo bisognerà attendere l'incontro tra la dirigenza parigina e il tecnico Emery: soltanto allora si capirà chi farà ancora parte del progetto degli sceicchi e chi è destinato a partire. Lucas potrebbe essere tra questi. Per quanto riguarda Defrel la situazione è diversa, i rapporti con il Sassuolo sono ottimi e la fumata bianca sembra vicina. Intanto Manolas starebbe trattando il rinnovo con la Roma dopo aver rifutato la corte sfrenata dello Zenit San Pietroburgo di Mancini. (agg. Giuliani Federico)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, OCCHIO ALLO ZENIT PER FOYTH -

La Roma sta seguendo con attenzione diversi calciatori giovani in questa sessione di calciomercato in cui Monchi sta provando a rivoluzionare una squadra sempre a un passo dalla vittoria ma mai in grado di alzare un trofeo al cielo. Tra questi c'è il forte centrale dell'Estudiantes Foyth sul quale però c'è una folta concorrenza. Secondo Global Deportivo infatti sul calciatore ci sarebbe il forte pressing dello Zenit San Pietroburgo pronto ad offrire undici milioni di euro per prendere subito il calciatore.

Il club russo allenato da Roberto Mancini deve andare a calmare una lacuna creata dal mancato arrivo di Kostas Manolas proprio dalla Roma. Juan Foyth è nato a La Plata il 12 gennaio del 1998 ed è un centrale difensivo alto 187 centimetri. Oltre a giocare al centro di un reparto a quattro in passato è stato utilizzato anche come uomo davanti alla difesa. La Roma ci pensa, ma attenzione allo Zenit San Pietroburgo.

IL SAN LORENZO HA CHIESTO JUAN MANUEL ITURBE (ULTIME NOTIZIE) – Chi sicuramente lascerà la Roma in questa sessione di calciomercato è Juan Manuel Iturbe esterno alto che quest'anno ha giocato con scarsi risultati al Torino. Di lui ha parlato il Presidente del San Lorenzo Mattia Lammens che ha sottolineato: "Abbiamo chiesto alla Roma in prestito Juan Manuel Iturbe. Il calciatore non ha spazio dov'è in questo momento e siamo molto ottimisti di riuscirlo a prendere. Siamo disposti a pagare parte dello stipendio e ora stiamo attendendo una risposta".

Nato a Buenos Aires il 4 giugno del 1993 l'esterno d'attacco paraguaiano è stato portato in Europa dal Porto. In Italia arriva nel 2013 quando disputa una grande stagione con la maglia dell'Hellas Verona scatenando un'asta di calciomercato tra i giallorossi e la Juventus. La Roma sfrutta il momento di difficoltà bianconero nel passaggio da Antonio Conte a Massimiliano Allegri e affonda il colpo, assicurandosi il calciatore per 22 milioni di euro più un bonus attorno ai quattro milioni di euro. In giallorosso Juan Manuel Iturbe non ha mai trovato grande continuità nonostante i tifosi lo ricorderanno per un grande gol in un derby contro la Lazio di alcuni anni fa.

