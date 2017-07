Calciomercato Sampdoria/ News, accordo per Meré. Blucerchiati furiosi con Ilicic (ultime notizie)

Sampdoria (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO SAMPDORIA NEWS, ACCORDO PER MERE'. BLUCERCHIATI FURIOSI CON ILICIC (ULTIME NOTIZIE) – Sono tre le situazioni di calciomercato da monitorare con attenzione in casa Sampdoria. La prima, ormai giunta al suo epilogo, è quella relativa a Josip Ilicic. Lo sloveno era praticamente un giocatore blucerchiato, aveva dato la sua parola al club ligure, il quale dal canto suo aveva trovato l'accordo con la Fiorentina sulla base di 5,5 milioni di euro. Chi si aspettava la fumata bianca è stato però deluso, perché Ilicic si è successivamente accordato con l'Atalanta. Oggi l'ex viola effettuerà le visite mediche con gli orobici e firmerà un triennale con i bergamaschi. La Sampdoria si è infuriata con Ilicic (e con la Fiorentina) per il suo comportamento giudicato irrispettoso. Per quanto riguarda Luis Muriel, dalla Spagna arrivano notizie non buone per i supporter blucerchiati. Per Marca, il Siviglia sarebbe pronto a chiudere per il colombiano sulla base di 22 milioni di euro più bonus. Infine arriviamo al mercato in entrata. La Sampdoria, secondo quanto riportato da Sky Sport, è a un passo dall'aggiudicarsi Jorge Meré, difensore centrale dello Sporting Gijon. C'è già l'accordo tra i due club sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.

© Riproduzione Riservata.