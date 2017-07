Sinisa Mihajlovic (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, PALETTA IN DIFESA. IMBULA O DONSAH PER LA MEDIANA (ULTIME NOTIZIE) – Il Torino è pronto per affondare due colpi di calciomercato. Due colpi che potrebbero presto concretizzarsi con una fumata bianca. La strategia dei granata è lineare e segue un piano ben preciso. Il ds Petrachi e il presidente Cairo hanno intenzione di rinforzare la rosa in ogni reparto. Messa in sicurezza la porta con l'arrivo di Sirigu, adesso c'è da puntellare difesa e centrocampo e, infine, si penserà all'attacco. Per quanto riguarda il reparto arretrato, diventa sempre più rovente la pista che porta a Gabriel Paletta, in uscita dal Milan. Il suo agente dovrebbe presto sbarcare in Italia per incontrare la dirigenza del Toro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, trovare un accordo tra le parti dovrebbe essere cosa assai semplice. Si parla di un biennale o un triennale da un milione a stagione. Per quanto riguarda invece il centrocampo, sono due i nomi sul taccuino del Torino: Donsah del Bologna e Imbula dello Stoke City. Il primo lascerà quasi sicuramente i rossoblù ma i felsinei chiedono 6 milioni di euro e non intendono fare sconti. Gli inglesi, per liberare Imbula, potrebbero invece accontentarsi di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni. Capitolo attaccanti: il Torino resta alla finestra per Giovanni Simeone ma non intende partecipare a un'asta al rialzo con la Fiorentina. Il Genoa, inoltre, continua a chiedere una ventina di milioni mentre i granata non intendono andare oltre i 15.

© Riproduzione Riservata.