CALCIOMERCATO UDINESE NEWS, 10 MILIONI PER FALCINELLI (ULTIME NOTIZIE) - L’Udinese è una delle squadre più reattive della Serie A in chiave calciomercato. Tra operazioni in entrata e in uscita, affari di rilievo e trattative minori, i friulani si stanno muovendo con una certa confidenza. Il primo obiettivo dei bianconeri è un attaccante. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Udinese avrebbe messo gli occhi su Diego Falcinelli, attaccante del Sassuolo che la passata stagione ha ben figurato nel prestito al Crotone. I friulani sono pronti a investire 10 milioni di euro. Il Sassuolo valuterà con molta attenzione la proposta del club, visto che sul giocatore ci sono anche Torino e Sampdoria. L’alternativa a Falcinelli è Alario del River Plate, ma gli argentini chiedono 20 milioni di euro: troppo per le casse dell’Udinese. Intanto a centrocampo è in arrivo dal Brescia Bisoli e presto potrebbe arrivare la fumata bianca anche per Coulibaly del Pescara. Per quanto riguarda le cessioni, il portiere Karnezis è finito nel mirino del Nantes. Chi invece ha già salutato è Felipe: il difensore è ufficilamente un giocatore della Spal.

