Bernardeschi / Calciomercato Juventus, il viola non rinnoverà: ha l’accordo con i bianconeri?

Federico Bernardeschi (LaPresse)

BERNARDESCHI, CALCIOMERCATO JUVENTUS: IL VIOLA HA GIA’ L’ACCORDO CON I BIANCONERI? – Il nome caldo del calciomercato in chiave Juventus rimane quello di Federico Bernadeschi, ala destra della Fiorentina e pronto ad approdare alla maglia bianconera in questa finestra estiva, a dispetto della volontà della dirigenza viola. Nei giorni scorsi infatti lo stesso giocatore classe 1994 ha comunicato a Pantaleo Corvino, ds viola la sua volontà di non firmate la proposta di rinnovo di contratto presentatagli dalla Fiorentina, decisione cui la dirigenza toscana ha preso atto, pur dichiarando di aver fatto il possibile per tenere l’esterno a Firenze. Le ultime voci di calciomercato sul questo tema caldo riportano l’indiscrezione per cui Bernardeschi abbia già trovato un accordo con la Juventus: il giocatore infatti avrebbe già dato il suo si alla Juventus con una proposta di 4 milioni all’anno per 5 stagioni. Secondo la redazione di Sky Sport alla Juventus, con il Sì e una bozza di accordo con lo stesso giocatore, ora non resta che sistemare l’affare con la Fiorentina, che a questo punto spera di incassare il più possibile dalla partenza di Bernardeschi

AFFARE IN SALITA PER I BIANCONERI? – Sarà senza dubbio complicato per la Juventus trovare l’accordo per portare Federico Bernardeschi dalla Fiorentina a Vinovo in questa finestra di calciomercato. Benchè la volontà del giocatore di vestire la maglia bianconera sia forte il club viola non ha intenzione di lasciar scappare via uno dei suoi gioielli più preziosi se non a carissimo prezzo. Secondo la Gazzetta Dello Sport, il club viola ha infatti fissato a 50 milioni di euro il prezzo del cartellino di Bernardeschi ma eventualmente si potrebbe accontentare di 40 milioni di euro più qualche contropartita tecnica come Rincon o Sturaro. Tramite l’avvocato Giuseppe Bozzo la Juventus ha messo di fatto sul piatto un’offerta da 40milioni di euro più alcuni bonus che si aggirano tra i 5 e i 10 milioni di euro. Intanto i viola non hanno fatto sapere se hanno gradito la proposta e i prossimi giorni di annunciano caldissimi. Di fatto Bernardeschi dovrebbe approdare alla Juventus in questa finestra di mercato ma manca da capire ancora a quale prezzo.

