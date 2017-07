Calciomercato Inter, Walter Sabatini - La Presse

CALCIOMERCATO INTER NEWS, BASTONI E VARNIER: ALTRI TALENTI NEL MIRINO NERAZZURRO (ULTIME NOTIZIE) – Oltre ai vari obiettivi principali, a cominciare da Angel Di Maria, il calciomercato estivo di casa Inter si sofferma anche sulla ricerca dei giovani talenti. Presi Pellegri e Skriniar, il direttore sportivo Walter Sabatini prosegue nella sua caccia ai ragazzi di prospettiva. Vanno lette in tale ottica le indiscrezioni raccolte stamane dalla redazione de La Gazzetta dello Sport, che parla di un’Inter sulle tracce di Bastoni e Varnier. Il primo è un giovanissimo 18enne (classe 1999), di proprietà dell’Atalanta. Il secondo è invece un calciatore del Cittadella, più vecchio di un anno rispetto al collega (classe 1998), che gioca titolare nella squadra veneta. Entrambi occupano il ruolo di difensore centrale, e il loro acquisto va visto non soltanto in un’ottica di svecchiamento della rosa interista, ma anche e soprattutto in quella di italianizzazione del gruppo meneghino, squadra che negli ultimi anni è sempre stata popolata soprattutto da calciatori stranieri.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, PIACE IL TALENTO CHRISTENSEN: NOVITÀ PER LA DIFESA (ULTIME NOTIZIE) – Altro nome nuovo in casa Inter. Il calciomercato estivo nerazzurro stenta a decollare, ma con ciò non significa che il direttore sportivo Walter Sabatini non stia lavorando senza sosta per rinforzare la rosa meneghina. L’ultima idea giunge dall’Inghilterra e precisamente dal Chelsea, dove gioca Andreas Christensen. Si tratta di un giovane talento appena 21enne della nazionale danese, che ha disputato l’ultima stagione nella Bundesliga tedesca, presso il Borussia di Monchengladbach. Un’operazione non semplice anche perché i teutonici avrebbero voluto acquistare a titolo definitivo il ragazzo, ma il Chelsea ha detto no ad una proposta da 17 milioni di euro. E’ vero anche che i Blues hanno da poco acquistato Rudiger dalla Roma e di conseguenza potrebbero lasciare partire il talentuoso classe 1996 nel caso in cui arrivasse un’offerta ad hoc di almeno 20/25 milioni di euro.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SABATINI STREGATO DA LUAN, IL NUOVO KAKÀ (ULTIME NOTIZIE) – Nuova idea di calciomercato in casa Inter. Stando alle ultime indiscrezioni circolanti, sottolineate in particolare dal quotidiano Tuttosport, il club meneghino starebbe pensando all’esterno d’attacco brasiliano, Luan. Si tratta di un calciatore classe 1993 che gioca in patria, fra le fila del Gremio. Molti lo paragonano a Ricardo Kakà viste le movenze fra i due molto simili, e il direttore sportivo Walter Sabatini lo sta seguendo con continuità. L’ultima volta che l’ex romanista ha visto da vicino il ragazzo, è stata la sfida di Copa Libertadores fra il Gremio e il Club Deportes Iquique, in cui lo stesso ha segnato una doppietta. Un’operazione non semplice visto che la compagine verdeoro vorrebbe incassare un assegno molto alto, attorno ai 25 milioni di euro, ma a favorire il buon esito della stessa potrebbe esserci il super agente Kia Joorabchian, molto vicino all’ambiente nerazzurro ed in particolare al patron Suning.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SECCO NO AL MANCHESTER UNITED PER IVAN PERISIC - Ivan Perisic sembrava pronto a lasciare l'Inter in questa sessione di calciomercato, ma l'arrivo di Luciano Spalletti pare aver cambiato decisamente le carte in tavola. Il calciatore piace fin troppo vicino al Manchester United con José Mourinho che da tempo stravede per lui.

Al momento si è parlato di un'offerta da quarantacinque milioni di euro nella parte fissa più cinque di bonus rifiutata dai meneghini. Durante la trasmissione Calciomercato - L'originale Gianluca Di Marzio ha spiegato la situazione con i nerazzurri che si dimostrano forti dicendo di no a questa offerta e aprendo alla possibilità di trattare su una cifra che è più vicina ai cinquantacinque milioni di euro che ai cinquanta. Sarà importante capire anche la volontà del calciatore che sembrava tentato di andare a giocare con la maglia di un club importante in un campionato dove sicuramente a tutti i calciatori può piacere.

ECCO DAVINSON SANCHEZ (ULTIME NOTIZIE) – Sono diversi i calciatori che possono fare la differenza con la maglia dell'Inter e tra questi c'è anche un giovane classe 1996 che la società sta seguendo in questa sessione di calciomercato. Si tratta di Davinson Sanchez dell'Ajax che secondo quanto riporta FcInterNews però non ci sarebbero state firme per il rinnovo del suo contratto. Il calciatore ha già fatto capire di trovarsi bene dove si trova anche se sarebbe molto felice di andare a giocare con la maglia dell'Inter. Si parla addirittura di entusiasmo di questo giovane calciatore per la possibilità di crescere ancora nel suo percorso professionale.

Davinson Sanchez Mina è un difensore colombiano dall'Ajax classe 1996, giocatore dotato di grande personalità e intelligenza può sicuramente meritarsi la maglia di un club prestigioso come l'Inter anche se ovviamente arriverebbe per imparare da colleghi con più esperienza un campionato molto complicato come quello italiano.

