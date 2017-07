Calciomercato Juventus/ News, Macedoni: Danilo acquisto importante, Bernardeschi? Si può fare (esclusiva)

Federico Bernardeschi con la maglia della Fiorentina (LaPresse)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IL PUNTO DI GIOVANNI MACEDONI (ESCLUSIVA) – Si è accesa la stagione estiva di calciomercato in casa Juventus: tanti i nomi sul piatto per la compagine bianconera che punta a rinforzarsi per la prossima stagione calcistica. Tra gli obbiettivi in lista della Juventus le ultime voci di mercato mettono Federico Bernardeschi della Fiorentina e Darmian dal Manchester United, oltre a Danilo, terzino del Real Madrid, per il quale la trattativa coi bianconeri pare già in stato avanzato. Tanti nomi quindi dati in entrata a Vinovo e uno di peso in uscita, ovvero quello di Alex Sandro, il cui rinnovo appare in bilico. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Giovanni Macedoni: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Bernardeschi potrebbe arrivare? E' una trattativa che la Juventus sta conducendo con la Fiorentina e non sarà facile concluderla subito. Certo che ci sono tutte le condizioni perchè Bernardeschi possa vestire la maglia bianconera la prossima stagione.

Per Darmian si scatenerà un duello con l'Inter? Posso solo dire che Darmian vuole lasciare la Premier League e il Manchester United. La Juventus avrà tutte le carte in regola per portarlo a Torino!

Alex Sandro rinnoverà con la Juventus? Se arrivasse Bernardeschi Alex Sandro potrebbe anche partire. Se poi si considerano le cifre che circolano, come l'ingaggio che prenderebbe Alex Sandro in un altro club si può capire che possa effettivamente lasciare la Juventus.

N'Zonzi acquisto sfumato? All'inizio sembrava una trattativa che potesse chiudersi nel migliore dei modi poi col tempo si è capito che N'Zonzi non sarebbe mai arrivato alla Juventus.

La Juventus dovrebbe prendere Danilo dal Real Madrid, ma questo giocatore è da Juve? Direi dì sì, è un terzino molto forte che sarebbe molto importante per il reparto arretrato della formazione di Allegri. Un giocatore che rafforzerebbe molto la difesa bianconera.

(Franco Vittadini)

