CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SPINAZZOLA SUBITO BIANCONERO: MAROTTA SPINGE (ULTIME NOTIZIE) – Saranno diversi i volti nuovi che popoleranno la Juventus dopo il calciomercato estivo in corso, e fra questi attenzione anche al giovane Leonardo Spinazzola. Il terzino sinistro è già di proprietà dei bianconeri, ma si trova attualmente fra le fila dell’Atalanta, con cui vi è l’accordo per un prestito a scadenza 30 giugno del 2018. In realtà, stando a quanto sottolineato stamane dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, pare che la Vecchia Signora stia spingendo affinché il classe 1993 della nostra nazionale possa sbarcare subito a Torino, anticipando di fatto di un anno il suo sbarco in Piemonte. L’ad Beppe Marotta sta quindi lavorando con il club bergamasco che ovviamente vorrebbe vedere gli accordi rispettati. I nerazzurri dovranno però vedersela anche con lo stesso Spinazzola, che punta allo sbarco immediato fra le fila della Vecchia Signora. Tra l’altro per il ragazzo sarebbe già pronto un prolungamento fino al 2022.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, FUTURO CEBALLOS: I BIANCONERI CI SONO (ULTIME NOTIZIE) – La Juventus non perde di vista il talentuoso calciatore dell’Under-21 spagnola, Dani Ceballos. Il calciatore del Betis di Siviglia, messosi in luce durante il recente torneo in Polonia (ha vinto il premio di miglior giocatore della manifestazione), dovrebbe lasciare la compagine andalusa nelle prossime settimane, per approdare in una squadra di primissima fascia. Molti i club blasonati interessati al centrocampista classe 1996, fra cui Real Madrid, Barcellona, Arsenal e Bayern Monaco. Stando a quanto scrive stamane il quotidiano catalano, El Mundo Deportivo, anche la Juventus continua a rimanere alla finestra, conscia che un elemento di qualità come appunto Ceballos, gioverebbe in maniera importante al proprio reparto di mezzo. Ovviamente sono le due big spagnole quelle favorite nella buona riuscita dell’operazione, ma nulla sarà da lasciare al caso: Marotta c’è.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, KEITA HA GIÀ UN ACCORDO CON I BIANCONERI? (ULTIME NOTIZIE) – Il nome di Keita continua ad animare le cronache di calciomercato di casa Juventus. Il club bianconero è infatti alla ricerca di un esterno d’attacco che possa rinforzare il reparto avanzato soprattutto nel caso in cui alla fine Cuadrado dovesse fare le valigie. E riguardo alla pista laziale, attenzione alle indiscrezioni raccolte stamane dal quotidiano romano Il Messaggero. Sembra infatti che il talentuoso calciatore biancoceleste abbia già un accordo di massima con la Juventus, e di conseguenza l’operazione è tutt’altro che impossibile. Bisognerà però fare i conti con il volere di Claudio Lotito, patron della Lazio, persona con cui non è mai facile trattare. I campioni d’Italia in carica si fanno forza della volontà del calciatore nonché del contratto dello stesso, in scadenza al 30 giugno del 2018, fra meno di un anno, ma dovranno presentare una proposta ecoonomica adeguata. Le Aquile continuano a chiedere una cifra vicina ai 25 milioni di euro, ma Marotta vorrebbe spendere di meno: le prossime ore saranno decisive.

Federico Bernardeschi è vicino alla Juventus per questa sessione di calciomercato. L'esterno d'attacco della viola, secondo riportato da Sky Sport, pare aver già trovato l'accordo con i bianconeri sui quattro milioni di euro più bonus pronto a firmare un quinquennale. C'è però da trovare l'accordo con la Fiorentina che al momento non pare scendere dalla richiesta di quaranta milioni di euro più dieci di bonus. I sei volte campioni d'Italia hanno però la speranza di calare almeno un po' nella parte fissa dell'offerta.

Il contatto ufficiale tra Juventus e Fiorentina c'è già stato con i bianconeri che avrebbero visto Beppe Marotta contattare direttamente Cognini. Si dovrebbe continuare a lavorare per chiudere questa trattativa anche se al momento davvero la chiusura sembra vicina, forse mai come adesso in passato abbiamo visto infatti i viola aprire a una possibile cessione del loro talento anche perché la volontà del calciatore appare assai chiara. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.

I BIANCONERI INCONTRANO L'AGENTE DI AURIER (ULTIME NOTIZIE) – La Juventus è alla ricerca sul calciomercato di terzini forti, fisici e anche rapidi che possano dare spessore alla rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Questo per tamponare soprattutto la partenza di Dani Alves che da poco ha rescisso il suo contratto coi bianconeri. Secondo quanto riportato da Sky Sport i bianconeri avrebbero incontrato l'agente di Serge Aurier, Courbis. La pista è viva nonostante sembri più praticabile quella che porta a Danilo del Real Madrid. A spingere verso questa possibilità, sempre secondo la nota rete satellitare, c'è Fabio Paratici.

Tra i motivi che potrebbero spingere i bianconeri a puntare su Aurier c'è il fatto che rispetto a Danilo questi non ha lo status di extracomunitario. Questo quindi potrebbe favorire l'arrivo di un altro extra Ue come magari Douglas Costa del Bayern Monaco. Staremo a vedere che accadrà nelle prossime settimane con i bianconeri vigili su questo calciatore valutato attorno ai venticinque milioni di euro da parte del Paris Saint German.

