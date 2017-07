Juraj Kucka, centrocampista Milan - LaPresse

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, KUCKA POTREBBE SBARCARE IN TURCHIA (ULTIME NOTIZIE) – Tanti arrivi in casa Milan durante questo calciomercato, ma ovviamente, vi saranno anche delle partenze. La rosa del club rossonero è attualmente composta da ben 35 calciatori, e obbligatoriamente qualcuno dovrà lasciare a breve Milanello. Fra coloro che potrebbero fare le valigie vi è anche Juraj Kucka, centrocampista classe 1987. L’ex giocatore del Genoa viene da due stagioni senza dubbio positive in quel di San Siro, ma il recente arrivo di Kessie dall’Atalanta, unito al probabile sbarco di un regista, toglieranno senza dubbio spazio vitale allo stesso, che sarà così costretto a passare gran parte della stagione in panchina. Non mancano le offerte ed in particolare vi sarebbero i turchi del Trabzonspor in prima fila per acquistare il 30enne calciatore della nazionale della Repubblica Ceca. Kucka ha un contratto in scadenza al 30 giugno del 2019, e per la sua cessione il Milan potrebbe incassare una decina di milioni di euro.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PER BERTOLACCI PRONTO UN RITORNO ALLE ORIGINI (ULTIME NOTIZIE) – Tanti i nomi in casa Milan per il calciomercato in entrata, ma ovviamente non mancano le uscite. La rosa attuale dei rossoneri è composta da ben 35 giocatori e fra questi vi è senza dubbio in esubero anche Andrea Bertolacci. Il centrocampista offensivo è sbarcato a Milanello durante l’estate del 2015 in cambio di un assegno da 20 milioni di euro, ma a San Siro non è mai riuscito a ripetere le grandi prestazioni mostrate con la maglia del Genoa. E proprio il club rossoblu potrebbe essere la prossima meta del ragazzo originario di Roma. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dal collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, sono infatti iniziati i contatti fra il Grifone e il Milan, con Bertolacci che tornerebbe in Liguria con la formula del prestito secco per una stagione, senza diritto ne obbligo di riscatto. L’operazione sembra decisamente fattibile, sia perché il ragazzo gradirebbe, quanto per la formula zero rischi: si attendono novità a breve.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, KJAER PIACE, MA PRIMA BISOGNA VENDERE (ULTIME NOTIZIE) - Prosegue il calciomercato scoppiettante di casa Milan. In attesa di definire le operazioni riguardanti Kalinic e Conti, il club rossonero pensa ai giocatori “di contorno”, altri innesti che possano migliorare la rosa ed in particolare la panchina. Attenzione a riguardo a Simon Kjaer, difensore centrale della nazionale danese, che ha già vissuto una doppia esperienza in Serie A, precisamente fra le fila di Palermo prima, e Roma poi. Il capitano della Danimarca si trova attualmente in Turchia, nel Fenerbahce, ma ovviamente gradirebbe un ritorno nel Bel Paese, soprattutto in un club prestigioso come appunto quello rossonero. L’operazione è fattibile ma l’amministratore delegato Fassone l’avrebbe per ora congelata, in attesa delle cessioni. La rosa attuale del Milan è infatti fin troppo numerosa e di conseguenza bisognerà iniziare a cedere qualcuno, a cominciare da Paletta, che piace molto al Torino di Mihajlovic.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, VIA LIBERA PER ANDREA CONTI -

Il Milan è pronto a mettere nero su bianco un altro colpo in una sessione di calciomercato veramente strepitosa. I rossoneri hanno messo le mani su Andrea Conti dell'Atalanta che più volte ha ribadito la sua volontà di giocare solo ed esclusivamente per i rossoneri. Il nodo da sciogliere era legato al giovanissimo Pessina che pare finalmente aver accettato il passaggio alla Dea.

Andrea Conti è un terzino dotato di grande rapidità e che quest'anno ha dato un contributo fondamentale per la qualificazione in Europa dell'Atalanta. Giocatore rapido e dotato di grandi spunti quest'anno ha segnato davvero molto grazie anche a una predisposizione a buttarsi dentro quando l'azione lo permette. Staremo a vedere cosa accadrà e se Andrea Conti riuscirà a farsi valere anche salendo di categoria.

UFFICIALE PLIZZARI ALLA TERNANA (ULTIME NOTIZIE) – Si è parlato tantissimo in questi giorni del contratto di Gianluigi Donnarumma, calciatore finito per alcuni giorni sul calciomercato e ora nuovamente vicino a giocare con la maglia del Milan. Nonostante questo c'è stata la cessione di un altro portiere che alcuni considerano addirittura nel futuro più forte proprio di Gigio Donnarumma.

Ieri nella serata è stato trovato l'accordo definitivo con la Ternana col calciatore classe 2000 che dovrebbe avere la possibilità di scendere in campo quasi tutti i sabati per giocare da titolare il campionato cadetto per crescere e magari prendere il posto proprio di quel Gigio Donnarumma di cui si parla molto, ma che fino a questo momento non ha offerto garanzie assolute al club meneghino. Staremo a vedere dunque come se la caverà Alessandro Plizzari con la maglia della Ternana pronto a vivere la sua prima esperienza da calciatore professionale.

