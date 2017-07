Calciomercato Napoli, Maurizio Sarri - LaPresse

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IL POLACCO LASICKI PRONTO A TORNARE IN PATRIA (ULTIME NOTIZIE) – Tanti arrivi previsti in casa Napoli per il calciomercato estivo in corso, ma ovviamente non mancano le cessioni. Sono infatti diversi i calciatori che vestono la maglia azzurra che non rientrano nei piani di mister Maurizio Sarri. E’ il caso ad esempio di Igor Lasicki, difensore centrale classe 1995, che viene dalle giovanili del Napoli ma che in prima squadra non ha praticamente mai messo piede. Stando a quanto riportato stamane dai colleghi del Corriere dello Sport, pare che il ragazzo della nazionale polacca Under-21, possa fare ritorno in patria, e precisamente fra le fila del Wisla Plock, squadra alla ricerca proprio di un centrale. Lasicki ha girovagato per mezza Italia, avendo giocato fra le fila di Gubbio, Maceratese, Rimini e infine Carpi, squadra quest’ultima che l’ha ospitato dal gennaio 2017, al giugno dello stesso anno.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ALPHONSE AREOLA: NOME NUOVO PER LA PORTA (ULTIME NOTIZIE) – Tante le idee in casa Napoli per il calciomercato estivo tutt’ora in corsa. Fra le varie questioni da risolvere, anche quella relativa al futuro della porta. Pepe Reina dovrebbe rimanere ancora in Campania ma non è da escludere un suo addio visti i noti dissensi con il patron Aurelio De Laurentiis. In ogni caso, si terrà un faccia a faccia fra i due in cui si capirà meglio quale sarà il futuro dell’esperto portiere spagnolo- Nel frattempo i dirigenti azzurri non smettono di guardarsi attorno, e fra i vari possibili sostituti di Reina attenzione alla novità Alphonse Areola. Si tratta di un 24enne estremo difensore di origini francesi, di proprietà del Paris Saint Germain. Al Parco dei Principi il ragazzo gioca poco e stando a quanto raccolto dal Corriere dello Sport, potrebbe sbarcare al San Paolo.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, NOVITÀ BERARDI: GIUNTOLI VUOLE BLOCCARLO (ULTIME NOTIZIE) – Nuova idea di calciomercato in casa Napoli. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte in particolare dal collega di Sportitalia, Alfredo Pedullà, il club partenopeo starebbe pensando di puntare su Domenico Berardi. L’esterno d’attacco della nazionale italiana Under-21, di proprietà del Sassuolo, è senza dubbio uno dei prospetti più importanti del nostro calcio e gli azzurri vorrebbero portarlo a Castelvolturno. L’idea del direttore sportivo Giuntoli è quella di lasciare il ragazzo calabrese a Sassuolo fino al termine della prossima stagione, per poi prelevarlo definitivamente a partire dal primo luglio 2018. Un’operazione non proprio semplice, tenendo conto anche delle molte squadre interessate al giocatore, a cominciare dalla Juventus, senza dimenticarsi di Inter, Roma e Milan. A favore del Napoli, c’è la carta Duvan Zapata, attaccante che attualmente si trova proprio al Mapei Stadium.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, È FATTA PER MARIO RUI IN AZZURRO -

Il Napoli è davvero vicino all'acquisto dalla Roma di Mario Rui, colpo di calciomercato richiesto direttamente da Maurizio Sarri. Il tecnico campano vuole formare nuovamente la coppia di terzini con Elseid Hysaj che aveva già all'Empoli. Secondo quanto riportato a SportItalia da Alfredo Pedullà pare che che l'affare sia praticamente fatto con un nuovo rilancio da parte degli azzurri. Questi sono saliti a 9.5 milioni di euro rispetto all'offerta di un paio di milioni di euro inferiori rispetto all'ultima proposta avanzata al club capitolino.

Il terzino portoghese è atteso al ritiro di Dimaro dove sarà pronto a prepararsi per l'imminente inizio della stagione degli azzurri. Il club partenopeo infatti sarà impegnato nel mese di agosto nel preliminare di Champions League che garantirebbe l'accesso alla fase a gironi della più prestigiosa competizione europea. Sulla corsia sinistra al momento c'è ancora in rosa Faouzi Ghoulam anche se c'è la possibilità che alla fine questo lasci il club azzurro.

ALTRO INCONTRO CON NETO (ULTIME NOTIZIE) – Il Napoli è pronto a mettere a segno un colpo di calciomercato tra i pali con l'acquisto di Norberto Neto che sembra solo questione di giorni. Si è sbloccata infatti la trattativa correlata che dovrebbe portare a Torino il polacco di proprietà dell'Arsenal Szczesny. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che proprio oggi ci sarà un nuovo incontro per arrivare al calciatore brasiliano. Gli azzurri vorrebbero convincere il club azzurro a far arrivare il calciatore anche senza la partenza dello spagnolo Pepe Reina.

Norberto Neto invece avrebbe fatto sapere che vuole cambiare maglia solo per trovare una squadra che lo faccia giocare da titolare. Di certo al momento l'arrivo di Szczesny a Torino lo ridurrebbe al ruolo di terzo portiere, situazione insostenibile che comunque vada porterà l'ex Fiorentina a lasciare la squadra Campione d'Italia. Staremo a vedere se lo farà per giocare con il Napoli.

