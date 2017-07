Calciomercato Roma/ News, Perotto: con Defrel e Clichy si parla francese. Fazio? Non si muove! (esclusiva)

Assalto di calciomercato della Roma a Grégoire Defrel (LaPresse)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: L'OPINIONE DI PIERPAOLO PEROTTO (ESCLUSIVA) - Una Roma che dopo aver venduto vuole comprare in questa sessione di calciomercato. L'ha già fatto con un ottimo giocatore come Maxime Gonalons, prelevato dal Lione. Ora potrebbero arrivare Gael Clichy dal Manchester City (sarebbe un affare a parametro zero) e Grégoire Defrel dal Sassuolo. Stephan El Shaarawy poi rimarrà? Potrebbe invece partire Juan Manuel Iturbe - rientrato dal prestito semestrale al Torino - magari verso la Fiorentina. Sempre sul fronte uscite, le partenze potrebbero non essere finite: Federico Fazio piace molto all'Inter ma sembra difficile che la squadra di Eusebio Di Francesco lo lasci andare via. Per parlare di tutto questo, e per un'opinione più approfondita sul calciomercato Roma, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva il procuratore Pierpaolo Perotto.

Clichy potrebbe arrivare dal Manchester City? Penso di sé e del resto Clichy non fa più parte della rosa del City, dunque potrebbe essere un affare a parametro zero. E' un buon terzino, un ottimo difensore che potrebbe rinforzare molto il reparto arretrato della Roma, una Roma sempre più francese!

A proposito di Francia... la Roma potrebbe davvero arrivare a comprare Defrel? Per il momento il dubbio riguarda il prezzo, ma va detto che la Roma ha incassato molto dalle cessioni operate finora. Defrel è una punta molto valida, ricorda Muriel e si potrebbe inserire nel modo migliore nel reparto offensivo giallorosso.

El Shaarawy rimarrà? Io lo terrei in linea di principio, poi bisognerà valutare se arriverà un'offerta interessante e molto grande che possa convincere la Roma a vendere El Shaarawy.

Iturbe è rientrato dal prestito: destinato a un altro addio? Iturbe è stato un giocatore sopravvalutato dopo che aveva disputato una grande stagione al Verona. Credo però che ormai di questi tempi del calcio attuale si dia una valutazione troppo alta a giocatori che hanno fatto bene solo una stagione.

Sempre sul fronte uscite, Spalletti ha puntato Fazio: pensa davvero a una cessione? Fazio è un giocatore concreto e di ottimo rendimento. Capisco l'interesse dell'Inter, non so però se la Roma sia disposta a cederlo perchè non vuole modificare troppo la sua difesa e l'argentino arriva da un ottimo campionato.

(Franco Vittadini)

