Calciomercato Roma/ News, oggi visite mediche per Rudiger al Chelsea (Ultime notizie)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, VISITE MEDICHE IN USA PER RUDIGER AL CHELSEA -

E' fatta per il passaggio di Antonio Rudiger al Chelsea allenato da Antonio Conte. Questa trattativa di calciomercato ha preso il via quando è saltato il trasferimento di Kostas Manolas allo Zenit San Pietroburgo. Un affare che ha fatto arrabbiare e non poco i tifosi della Roma anche perché in una conferenza di non molto tempo fa aveva sottolineato che proprio il difensore tedesco ex Stoccarda non sarebbe di certo partito. E mentre in Inghilterra fanno ironia sul suo arrivo tra i blues, con alcuni che credano sia arrivato per la seconda squadra, arrivano anche le cifre ufficiali.

Secondo quanto riportato da Sky Sport oggi, mercoledì 5 luglio 2017, dovrebbe arrivare il momento delle visite mediche del calciatore negli Stati Uniti d'America precisamente a Los Angeles. Il tutto si svolgerà in un centro medico convenzionato proprio col Chelsea. Si parla di una cifra davvero molto vicina ai quaranta milioni di euro che genererà di certo una notevole plusvalenza.

NUOVA OFFERTA PER GREGOIRE DEFREL (ULTIME NOTIZIE) – Uno dei nomi caldi sul calciomercato per la Roma è quello di Gregoire Defrel. L'esterno francese del Sassuolo piace molto ai giallorossi che sarebbero pronti ad alzare la loro offerta fino a diciotto milioni di euro più bonus secondo quanto riportato da Sky Sport. Un affare che si potrebbe definire nelle prossime ore con proprio i giallorossi pronti ad incontrare nella giornata di oggi l'agente del calciatore del Sassuolo. Bisogna fare molta attenzione però alla Premier League da dove arrivano diversi interessamenti di club importanti.

Tra questi c'è per esempio da tempo il Leicester oltre il West Ham. Gregoire Defrel è un calciatore rapido e in grado di saltare l'uomo grazie a un piede tecnico e a una fisicità che gli consente di lavorare molto sugli scatti. Staremo a vedere se la Roma riuscirà a prendere Gregoire Defrel. Dopo un deciso stop nelle trattative in queste ore però si è arrivati a pensare che la Roma possa davvero prendere il calciatore.

