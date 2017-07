KALINIC / Calciomercato Milan, braccio di ferro con la Fiorentina: i viola vogliono 30 mln

Nikola Kalinic (LaPresse)

KALINIC, CALCIOMERCATO MILAN, I VIOLA CERCANO IL TESORETTO SUL CROATO - Si prospetterà un vero braccio di ferro tra il Milan e la Fiorentina per il profilo di Nikola Kalinic, il caso caldo del calciomercato estivo. La punta croata infatti ha già comunicato di voler approdare alla maglia rossonera, ma il club viola non intende farlo partire se non dietro un lauto compenso economico. La dirigenza viola infatti ha fissato a 30 milioni di euro la cifra di partenza per potersi anche solo sedere a un tavolo con il Milan in questa finestra di calciomercato e i rossoneri finora non si sono spinti oltre ai 20-25 milioni di euro offerti nei giorni scorsi. I viola infatti intendono fare su Kalinic un giusto tesoretto per portare a Firenze Giovanni Simeone del Genoa. Per questo motivo il Milan difficilmente potrà inserire nell’affare di calciomercato una contropartita tecnica, anche se Bertolacci potrebbe risultare in questo senso un profilo interessante. Il Milan comune difficilmente mollerà la presa su Kalinic: lo stesso tecnico Montella infatti non vede l’ora di avere in rosa la punta croata, giudicata perfetta per la prossima stagione.

KALINIC, CALCIOMERCATO MILAN, CORVINO BLOCCA I ROSSONERI – Si è acceso ormai da tempo il calciomercato in casa Milan dove ora l’ultimo oggetto dei desideri è Nikola Kalinic, punta della Fiorentina classe 1998,ma per vedere il croato in maglia rossonera la strada pare abbastanza complicata. La Fiorentina si è arresa al fatto che il giocatore vuole partire ma non intenderà farne a meno se non dietro un lauto guadagno economico, e lo stesso ds viola Pantaleo Corvino ha subito raffreddato la pista che porterebbe proprio Kalinic al Milan. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato pubblicate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport infatti pare che il dirigente abbia affermato di aver già parlato con la dirigenza dalla quale ha già ricevuto un’offerta per il giocatore che però per il momento non è stata ascoltata. Corvino infatti ha ribadito la volontà della società viola di non privarsi di Kalinic e di non volersi mettere a tavolino né con il Milan né con altri club per discutere di affari, ma la volontà del giocatore è ormai chiarissima.

LA PUNTA SALUTA FIRENZE – Lo stesso Nikola Kalinic infatti proprio ieri, come ha riportato la redazione di Sky Sport ha già di fatto salutato Firenze e la sua Fiorentina per sbarcare al Milan in questa finestra di calciomercato. La punta croata infatti avrebbe detto: “Ringrazio la Fiorentina, ma ritengo che dopo due anni il mio ciclo. So che il Milan mi vuole e in rossonero posso fare il salto di qualità”. Per il suo cartellino la diriga rossonera avrebbe già messo sul piatto un’offerta da 20-25milioni, ma per il momento i viola non sono intenzionati a prestare orecchio alle sirene del mercato. Decisiva sarà però la volontà del giocatore: al club toscano già travolto dalle critiche che giungono dalla sua tifoseria non avrebbe alcun vantaggio a tenere in rosa un giocatore “scontento”. il problema è che sono diversi i nomi visti in uscita da Firenze per volontà dei singoli e non della società: una spia di un problema che pare molto più grande del singolo affeare di calciomercato che coinvolge lo stesso Nikola Kalinic.

