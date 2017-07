RINNOVO DONNARUMMA / Calciomercato Milan: Gigio assente al raduno e futuro ancora incerto

Gianluigi Donnarumma non ha ancora rinnovato con il Milan (LaPresse)

RINNOVO DONNARUMMA CALCIOMERCATO MILAN: GIGIO ASSENTE AL RADUNO - In casa Milan tiene ancora banco il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, vero e proprio caso di calciomercato per i rossoneri. Il portiere è volato a Ibiza per le vacanze, dopo aver chiuso la stagione con gli Europei Under 21: questo significa che Gigio non sarà presente al ritiro che il Milan effettuerà come sempre a Milanello, e che terminerà con la partenza per il tour in Cina. Oggi dunque Donnarumma non ci sarà: il Milan si raduna e tra pochi minuti aprirà ufficialmente la stagione con la conferenza stampa congiunta di Vincenzo Montella, Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli. E’ facile intuire e presagire che tante delle domande dei giornalisti presenti in sala riguarderanno il giovane portiere e il suo rinnovo, che arriverà presumibilmente tra pochi giorni ma che ancora non è un capitolo chiuso. La sensazione, almeno da fuori e per quello che si è visto finora, sembra essere che la società rossonera abbia spinto per il prolungamento del contratto più che altro per evitare il rischio di perdere a zero Donnarumma; la frattura che si era creata quando Fassone aveva annunciato l’impossibilità di rinnovare non è ancora del tutto risanata. A oggi dunque è difficile pensare a Gigio legato al Milan per altre cinque stagioni, ma tutto può ancora succedere; sentiremo oggi cosa avranno da dire i tre protagonisti della conferenza stampa. (agg. di Claudio Franceschini)

RINNOVO DONNARUMMA CALCIOMERCATO MILAN: RAIOLA ANCORA PERPLESSO - Gianluigi Donnarumma rinnova con il Milan? Le ultime notizie di calciomercato sono positive in tal senso, ma resta ancora un nodo piuttosto grosso da sciogliere: vale a dire, la perplessità di Mino Raiola che non sembra particolarmente convinto delle cifre messe sul tavolo. Lo scrive oggi il Corriere della Sera: Donnarumma avrebbe trovato l’accordo con la società rossonera e la famiglia, che gioca un ruolo importante in questa trattativa, avrebbe già dato il suo assenso. Sarà un contratto quinquennale da 6 milioni di euro a stagione, dunque un aumento cospicuo rispetto alla somma che inizialmente il portiere aveva rifiutato. Il problema, come detto, è Raiola: il procuratore non sarebbe convinto della clausola rescissoria. Il Milan vuole piazzarla a 100 milioni, che si dimezzerebbero automaticamente qualora la squadra non riuscisse a qualificarsi per la Champions League; Raiola invece non è ancora del tutto convinto della solidità del progetto, e dunque vuole mantenere una sorta di porta aperta in caso di addio. Da questo punto di vista la clausola rescissoria rappresenterebbe un ostacolo, ed ecco perchè l’agente italo-olandese vorrebbe provare ad abbassarla. In ogni caso in questi giorni il Milan e Donnarumma potrebbero arrivare ad un accordo, mettendo dunque la parola fine - per adesso - su questa lunga vicenda di calciomercato.

Nel frattempo, come già riportato ieri, è arrivata la notizia secondo cui Gianluigi Donnarumma ha deciso di non sostenere l’esame di maturità: il portiere del Milan si sarebbe dovuto recare oggi a Vigevano per la prima prova - aveva già ricevuto una proroga per l’impegno agli Europei Under 21 - ma ha scelto di andare in vacanza, più precisamente a Ibiza. E’ giallo anche su questa svolta inattesa: il Corriere della Sera lancia l’ipotesi che dietro la scelta di non presentarsi agli esami di maturità ci sia lo stesso Mino Raiola, al contrario della famiglia di Gigio che invece avrebbe preferito vedere il figlio con un diploma in mano. Certo resta da capire perchè il procuratore italo-olandese avrebbe detto a Donnarumma di non sostenere la maturità; sta di fatto che oggi il portiere del Milan si gode le vacanze dopo la sfortunata esperienza negli Europei Under 21 - eliminazione in semifinale per mano della Spagna, e Gigio non esente da colpe. Uno scenario che se non altro lascia presagire quanto già era emerso negli ultimi giorni, ovvero che Donnarumma potrebbe non essere presente al meeting decisivo con il quale si deciderà il suo futuro a breve termine, cioè l’accordo per il rinnovo del contratto con il Milan.

© Riproduzione Riservata.