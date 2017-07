Calciomercato Fiorentina/ News, Brancaleoni: Bernardeschi e Kalinic ai saluti, su Simeone invece...(esclusiva)

Federico Bernardeschi lascerà la Fiorentina (Foto LaPresse)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS: NERNARDESCHI, KALINIC, SIMEONE, ECCO LA SITUAZIONE. L'OPINIONE DI RICCARDO BRANCALEONI (ESCLUSIVA) – Le vicende di calciomercato che riguardano la Fiorentina sono piuttosto intense in questi primi giorni di luglio. A tenere banco sono soprattutto le uscite: dall'affare Federico Bernardeschi, che ha deciso di non rinnovare il contratto, a Nikola Kalinic che ha dichiarato di voler giocare nel Milan passando per Borja Valero, che rischia di trasformarsi in un grande giallo. Per tanti big che potrebbero lasciare Firenze, uno che potrebbe rimanere: Stefano Pioli avrebbe infatti deciso di puntare su Khouma Babacar per il suo reparto offensivo, e al senegalese sogna di affiancare quel Giovanni Simeone che ha fatto molto bene nel Genoa e che ormai da diverse settimane è un obiettivo della dirigenza viola. Per parlare di tutto questo e per un'opinione più approfondita sul calciomercato Fiorentina, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva il procuratore Riccardo Brancaleoni.

Da tanto tempo si accosta Giovanni Simeone alla Fiorentina: alla fine arriverà? Si potrà fare una volta che i Della Valle avranno incassato abbastanza dalle cessioni: l'affare con il Genoa infatti sarà costoso e bisognerà avere la certezza che sia sostenuto economicamente.

A proposito di cessioni, come finirà la vicenda Borja Valero? Ormai credo che il centrocampista spagnolo sia destinato all'Inter: resta solo da capire quando, ma non ci dovrebbero essere dubbi circa l'arrivo in nerazzurro.

In uscita c'è anche Bernardeschi: dove pensa che possa andare a giocare? La Juventus è in pole position su di lui: salvo clamorosi dietrofront, Bernardeschi è destinato ai bianconeri. Credo si possa chiudere intorno ai 30 milioni di euro.

Bernardeschi alla Juventus, Kalinic al Milan: il croato sarà rossonero? Kalinic si è espresso in merito: considera chiusa la sua esperienza nella Fiorentina e ha parlato del Milan come destinazione gradita. La volontà sua e dei rossoneri sono sul piatto, credo che si chiuderà in maniera positiva.

In attacco allora resterà Babacar? A questo punto credo che la permanenza del senegalese sia certa: oltre a Kalinic e Bernardeschi, in questa sessione di calciomercato dovrebbe partire anche Ilicic e dunque la conferma di Babacar diventa una necessità.

Alla Fiorentina intanto la situazione non è delle più semplici... E' una situazione difficile: i tifosi contestano l'operato dei Della Valle che sono pronti a vendere la società, e non c'è più Paulo Sousa che fino a pochi mesi fa fungeva un po' da parafulmine.

