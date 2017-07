Calciomercato Inter/ News, diventa importante la pista Inaki Williams (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Inaki Williams - La Presse

CALCIOMERCATO INTER NEWS, CALDA LA PISTA INAKI WILLIAMS -

L'Inter in questa sessione di calciomercato potrebbe anche decidere di puntare su qualche giocatore giovane e di prestigio. Tra questi c'è anche Inaki Williams che è stato tra i convocati per l'Europeo Under 21 dove la Spagna di Albert Celades ha vinto la medaglia d'argento sconfitta in finale dalla Germania. Inaki Williams è stato cercato con insistenza sul calciomercato anche dalla Juventus che però poi ha virato su altri obiettivi. L'attaccante esterno dell'Athletic Bilbao sarebbe ora diventato un grande obiettivo dell'Inter secondo SportItalia.

La sua clausola rescissoria però è davvero molto importante e arriva addirittura ai cinquanta milioni di euro. La sensazione è che il calciatore si possa acquistare anche con una quindicina di milioni di meno. Sicuramente si tratta di un calciatore rapido e dotato di grande tecnica che può fare la differenza grazie a un piede rapido e molto raffinato. Vedremo se i nerazzurri riusciranno a portarlo a Milano.

GARY MEDEL AL TRABZONSPOR (ULTIME NOTIZIE) – Il Trabzonspor ha deciso di fare la spesa in Italia in questa sessione di calciomercato. Dopo aver messo le mani su Juraj Kucka del Milan il club turco potrebbe decidere di volgere lo sguardo dall'altra parte del Naviglio. Il presidente del Trabzonspor Muharrem Usta ha sottolineato come sia praticamente fatta per Gary Medel che sembrava a un passo dal ritorno al Boca Juniors. Il dirigente ha così parlato a MyNet Spor, sottolineando: "Abbiamo l'accordo con l'Inter per l'acquisto del calciatore Gary Medel. Solo da oggi ne stiamo parlando con il calciatore, prima non potevamo perché era impegnato con il Cile in Confederations Cup. Oltre a noi il calciatore aveva anche altre due alternative".

Vedremo se queste parole saranno confermate da parte dell'Inter che non ha mai dichiarato ufficialmente di voler cedere il forte centrocampista e difensore cileno, ma che comunque potrebbe anche decidere di lasciarlo partire.

© Riproduzione Riservata.