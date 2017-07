Calciomercato Juventus/ News, Douglas Costa si riavvicina ai bianconeri (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Douglas Costa - La Presse

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SI RIAVVICINA DOUGLAS COSTA -

Sembrava a un passo dalla Juventus a giugno Douglas Costa e dopo un rallentamento durato un mese ora si riaccende questa pista di calciomercato. Il ragazzo piace molto ai bianconeri che però devono fare alcune importanti valutazioni. Intanto l'acquisto di Douglas Costa escluderebbe quello di Danilo del Real Madrid e viceversa per la questione legata agli slot degli extracomunitari visto che uno è stato già occupato da Rodrigo Bentancur.

Poi ci sarebbero anche le pretese del Bayern Monaco che vorrebbe una cifra davvero molto importante e che prima vorrebbe trovare il suo degno sostituto, in testa a Carlo Ancelotti c'è il cileno Alexis Sanchez dell'Arsenal che dopo aver acquistato Lacazette potrebbe anche decidere di lasciarlo partire. Situazione intricata coi bianconeri che potrebbero anche decidere di rinunciare a Danilo per puntare in difesa invece su Serge Aurier del Paris Saint German.

L'ATALANTA VUOLE TOMAS RINCON (ULTIME NOTIZIE) – La Juventus potrebbe cedere in questa sessione di calciomercato, dopo sei mesi dal suo arrivo a Torino, il centrocampista venezuelano Tomas Rincon. El General non ha stupito Massimiliano Allegri che gli ha concesso davvero pochissimo spazio preferendogli oltre ovviamente Sami Khedira, Miralem Pjanic e Claudio Marchisio anche Stefano Sturaro e Mario Lemina.

Secondo quanto riportato a Sky Sport dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio su Tomas Rincon sarebbe piombata l'Atalanta. Gian Piero Gasperini ha già allenato il calciatore venezuelano al Genoa e sarebbe molto felice di riaverlo ai suoi ordine per rimpiazzare il partito Franck Kessié ora al Milan. Inoltre Tomas Rincon offrirebbe la giusta dose d'esperienza alla squadra che si è qualificata a sorpresa per la prossima Europa League. La Juventus potrebbe accettare di cederlo a titolo definitivo, ma non vorrebbe generare una minusvalenza dopo averlo pagato otto milioni di euro nello scorso calciomercato di gennaio.

