Calciomercato Milan/ News, Pierre-Emerick Aubameyang è il grande sogno, Kalinic la realtà? (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Pierre-Emerick Aubameyang - La Presse

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, BALLOTTAGGIO KALINIC-AUBAMEYANG IN ATTACCO -

Il Milan sta riflettendo sul come rafforzare il suo reparto offensivo in questa sessione di calciomercato. Premium Sport ha fatto un po' il punto sui vari calciatori che nell'ultimo periodo sono stati accostati al club rossonero. Da una parte c'è il grande sogno Pierre-Emerick Aubameyang giocatore che ha gravitato nella Primavera dei rossoneri senza riuscire però a imporsi. Al Borussia Dortmund è diventato un vero crack e potrebbe anche partire, ma comunque non sarà facile arrivare a prendere il gabonese.

Dall'altra parte invece c'è una pista decisamente più facile da raggiungere e cioè quello di Nikola Kalinic che ha già fatto capire in tutti i modi di voler giocare con la maglia del Milan. I due calciatori sono molto simili anche se il croato è forse quello che più serve a Vincenzo Montella cioè un ero e proprio uomo d'area di rigore. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.

DISTANZA TRA DOMANDA E OFFERTA PER MATTIA DE SCIGLIO CON LA JUVENTUS (ULTIME NOTIZIE) – Continuano le trattative di calciomercato tra Juventus e Milan per Mattia De Sciglio. Il terzino in questione piace molto a Massimiliano Allegri che lo ha fatto esordire in Serie A proprio con la maglia del club rossonero. Secondo quanto riportato da SportItalia ci sarebbe stata un'offerta da sei milioni di euro della Juventus, ben lontana dalla richiesta del Milan che di milioni ne vorrebbe dodici. Giocatore abile a muoversi su entrambe le corsie difensive rimane chiuso a Milano dall'arrivo di Andrea Conti e Ricardo Rodriguez.

Mattia De Sciglio è anche stabilmente ormai da diverso tempo tra i giocatori che fanno parte della nazionale azzurra. Ormai da tempo però la sensazione è che la trattativa tra il Milan e la Juventus in un modo o nell'altro si farà con i rossoneri che sono disposti a venire incontro alla Juventus ma ovviamente non a scendere del cinquanta per cento rispetto a quanto si pensava potesse essere venduto il calciatore in questione.

© Riproduzione Riservata.